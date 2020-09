Tennis:Us Open; imbattibile Djokovic, Osaka fatica

Novak Djokovic allunga a 26 la serie di vittorie consecutive. Il numero 1 del mondo non ha mai dato chances a Jan-Lennard Struff che ha già sconfitto all'Australian Open e la scorsa settimana nel Masters 1000 spostato da Cincinnati. Djokovic ha chiuso 63 63 61 conquistando la tredicesima qualificazione consecutiva agli ottavi di finale dello US Open. Grazie al suo primo quarto di finale in un Masters 1000, Struff ha raggiunto il best ranking di numero 29 del mondo. A New York, però, non è mai andato oltre il terzo turno. Djokovic sfiderà negli ottavi Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 20. Lo spagnolo ha superato il lituano Ricardas Berankis, mai negli ottavi in uno Slam, 64 63 62 in meno di due ore.

Nel tabellone femminile l'ex n.1 del mondo Naomi Osaka ha rischiato di perdere con la 18enne Marta Kostyuk, una partita che sembrava già vinta nel secondo set e quessi compromessa all'inizio del terzo. Kvitova supera Jessica Pegula, Kerber non dà scampo alla sorpresa Ann Li. Brady elimina Garcia.