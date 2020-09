Mercato: Roma torna Smalling, Suarez resta rebus Juve

Il mercato è entrato nel vivo, e promette a breve una serie di colpi. A Roma si avvicina il ritorno in giallorosso di SMALLING. La formula dell'affare con il Manchester United sarà di nuovo un prestito oneroso con obbligo di riscatto: l'operazione dovrebbe costare in totale sui 12 milioni di euro, quindi molto meno della cifra inizialmente chiesta, di 20, dagli inglesi. Si è rivelata decisiva la volontà del giocatore. Ora la Roma cercherà di cedere JUAN JESUS (lo vuole il Genoa) e FAZIO (piace al Villarreal) e poi prenderà due difensori centrali giovani. Altra operazione virtualmente conclusa è la cessione di KOLAROV all'Inter: alla Roma andrà un milioen di euro più 500mila di bonus, al calciatore un anno di contratto a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Ceduto anche il giovane RICCARDI al Pescara. Per la fascia sinistra piace BIRAGHI, mentre FLORENZI vaglia l'offerta della Fiorentina.

A Trigoria sono ovviamente interessati anche alla vicenda del nuovo centravanti della Juventus. E' al momento bloccata la trattativa per DZEKO in bianconero, perché ancora non c'è accordo tra Roma e Napoli per MILIK, un'operazione che prevederebbe l'inserimento di UNDER e MARCHIZZA come contropartita tecnica, più un conguaglio economico. Il ds degli azzurri Giuntoli vorrebbe anche trovare il modo per arrivare a VERETOUT, il cui agente spinge per questo trasferimento. Intanto per il bomber la Juve non può quindi chiudere senza che vadano a posto anche altri incastri, e per questo Paratici e i suoi collaboratori sono andati anche su SUAREZ, che deve liberarsi dal Barcellona e dai blaugrana vuole una buonuscita. In uscita la Juve ha molte richieste per ROMERO, appena arrivato dal Genoa, ma non è detto che si privi di questo giocatore. Vorrebbe invece piazzare RUGANI, ma l'alto ingaggio, 3,5 milioni all'anno, del difensore rende difficile ogni trattativa.

L'Inter sta stringendo per VIDAL e no ha ancora rinunciato a KANTE', il Milan lavora sempre sulla pista BAKAYOKO, e ha risposto negativamente agli intermediari che gli avevano proposto il terzino spagnolo NACHO. La Lazio sta cercando di stringere i tempi per il difensore coreano KIM MIN-JAE, detto il 'Il Mostro', che vuole lasciare la Cina e il Beijing Gouan, l'Atalanta ha chiesto MERET al Napoli, la Fiorentina cerca di chiudere per BONAVENTURA e per l'attacco vaglia le candidature di PIATEK e MANDZUKIC. Se il Napoli cederà KOULIBALY (il Manchester City rimane in pole) andrà su SOKRATIS dell'Arsenal e SENESI del Feyenoord. Parma e Crotone si contendono il gioiello interista ESPOSITO. Alla neopromossa calabrese dovrebbe finire anche EDUARDO HENRIQUE, centrocampista dello Sporting Lisbona.

Il Verona ha invece fartto un sondaggio con BORJA VALERO, svincolatosi dall'Inter. Bologna e Torino hanno chiesto FERRARI al Sassuolo. (ANSA).