Calcio donne: 3-1 al Wolfsburg, Lione vince 7/a Champions

Il Lione ha vinto la Champions League femminile, la settima della sua storia e la quinta di fila, battendo 3-1 il Wolfsburg nella finale disputata a San Sebastian (Spagna). Le Sommer e Kumagai hanno portato in vantaggio nel primo tempo le lionesi, ma una rete di Popp a inizio ripresa ha rimesso in discussione il risultato prima del 3.1 firmato al 43' da Gunnarsdottir.

Una annata trionfale per la squadra francese che ha vinto anche campionato, coppa di Francia, Supercoppa di Francia.