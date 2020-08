Ronaldo scalda la Juve: 'Vogliamo Europa e il mondo'

Due scudetti e una Supercoppa Italiana, i titoli vinti con la maglia bianconera, di certo non possono bastare a Cristiano Ronaldo che nella sua lunga carriera ha fatto ovunque incetta di trofei, a partire dalle 5 Champions e i 4 Mondiali di club. Così CR7 ha pensato bene, nei primi giorni di lavoro della stagione, di accendere quell'entusiasmo che il nuovo allenatore Andrea Pirlo ha chiesto alla squadra e all'ambiente di recuperare pienamente. Il fuoriclasse portoghese, alla sua terza stagione alla Juventus, ha fatto squillare la tromba con un lungo messaggio sui social: "Il mio spirito e la mia ambizione sono alti, come sempre. Con tutta la mia forza e con il prezioso aiuto dei miei compagni di squadra e di tutto lo staff della Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l'Italia, l'Europa e il mondo. Battendo i record, superando gli ostacoli, vincendo titoli e raggiungendo obiettivi personali,. Per fare di più, sempre di più".

La rivincita del Pallone d'oro non potrà averla, visto che quest'anno il concorso è stato congelato, e forse anche questa volta altri avrebbero portato a casa il trofeo, ma CR7 si sente pronto a riprendersi anche quel trono. Anche se il suo principale obiettivo è probabilmente quello di brindare di nuovo alla Champions, sfumata quest'anno malamente, negli ottavi di finale, a un passo dalle Final Eights che si sono giocate nella 'sua' Lisbona.

"Trasformare ogni anno in un'avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri tifosi - è il proclama del portoghese - essere portatori di questa incredibile e unica passione che è la Juventus, e per essere all'altezza della sua storia, portando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più alto possibile. Siamo Juventus!. Siamo i campioni! Siamo tornati e più forti che mai". Dal mercato bianconero Cristiano Ronaldo si aspetta quel rinforzo per un attacco ancora più atomico.