Mercato: Ibra dilemma Milan, Viola su Thiago Silva

Il calciomercato italiano si fa a Londra. Il ds della Juventus Fabio Paratici e il Ceo della Roma Guido Fienga si trovano entrambi nella capitale britannica e si sono incontrati per parlare non di ZANIOLO (la Roma non lo cede) ma di DZEKO, rinforzo che piace al neotecnico dei bianconeri Andrea Pirlo. Il bosniaco avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento. Nelle chiacchierata fra i due dirigenti si è parlato anche di PERIN, uno dei due candidati alla porta della Roma (l'altro è SIRIGU) se i giallorossi riusciranno a cedere PAU LOPEZ.

La Juve punta quindi Dzeko, ma deve far partire HIGUAIN, che però non vuole andarsene, nemmeno se il club gli pagasse una ricca buonuscita. A Londra Paratici ha parlato anche con il Wolverhampton per l'attaccante messicano JIMENEZ (ROMERO e RUGANI possibili contropartite tecniche), mentre per BERNARDESCHI e DOUGLAS COSTA ci sarebbe un interessamento del Manchester United. KHEDIRA per andarsene vuole il pagamento dell'intero ingaggio, 6 milioni di euro, che gli spetterebbe per la prossima stagione. Con l'Arsenal c'è in piedi un discorso per LACAZETTE, che comunque è alternativo a Jimenez e costa 35 milioni di euro.



In casa Roma la priorità è rappresentata dal difensore centrale,e in particolare SMALLING, nel senso che la dirigenza dei giallorossi vuole riportarlo a Trigoria, e anche lui vuole tornare. L'alternativa è il granata IZZO, che vuole lasciare il Torino. Per FLORENZI c'è l'interessamento di Everton e Atalanta, mentre con il Napoli si discute di MILIK: la Roma ha individuato nel polacco l'ideale sostituto di Dzeko se l'attuale capitano venisse ceduto. Milik però tentenna, perché spera ancora di andare alla Juve. Nella trattativa potrebbe essere inserito CENGIZ UNDER, giocatore che piace molto a Gattuso, ma la Roma ha offerto KLUIVERT. Al Napoli piace molto anche VERETOUT, incedibile per Fonseca. Per PEROTTI c'è stato un sondaggio del Fenerbahce, mentre per JUAN JESUS c'è la proposta del Cagliari (che intanto ha preso CZYBORRA dall'Atalanta): ma il brasiliano dovrebbe ridursi l'ingaggio. In Spagna scrivono che alla Roma interessa GUENDOUZI, centrocampista in uscita dall'Arsenal e che piace anche al Villarreal.

Al Milan tiene banco la questione IBRAHIMOVIC: per rinnovare lo svedese aveva chiesto 7.5 milioni, mentre la società ne offriva 5. Ora le strade potrebbero incontrarsi a 6 milioni. I rossoneri hanno in mano AURIER ma per formalizzare si attende l'ok di Elliott. L'altermativa a Theo Hernandez è stata individuata in IAGO, brasiliano che gioca in Germania nell'Augusta.

CAICEDO sta per firmare con un club del Qatar e al suo posto nella Lazio arriverà il kosovaro MURIQI. Ma i biancocelesti vogliono anche un trequartista e il sogno sarebbe JAMES RODRIGUEZ. Più realisticamente, potrebbe arrivare l'ex interista RAFINHA, anche se in Inghilterra si parla di un possibile ritorno a Formello di FELIPE ANDERSON, ora al West Ham. Tare rischia di perdere FARIAS, sul quale è andato il Parma.

La Fiorentina ha offerto 4 milioni all'anno a THIAGO SILVA, e il difensore sembra orientato ad accettare, nonostante la corte che gli sta facendo Ancelotti per portarlo all'Everton. Il manager dei Toffes si consolerà con l'arrivo di ALLAN dal Napoli, affare in dirittura d'arrivo. Infine il Genoa: per la panchina vuole ITALIANO, ma lo Spezia chiede due milioni per lasciare libero il tecnico. MARAN e CARRERA le alternative. Per la squadra il nuovo ds Faggiano sta trattando il ritorno di RINCON dal Torino e MASINA con il Watford.