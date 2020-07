Moto, Gp Andalusia: ordine di arrivo e classifiche

Classifiche dopo il Gp di Andalusia, valido per il motomondiale.



- Moto3:

1) Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) in 39'18"861

2) John McPhee (GBR/Honda) +0.064

3) Celestino Vietti (ITA/KTM) +0.134

4) Darryn Binder (RSA/KTM) +0.628

5) Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) +0.817

6) Raul Fernandez (SPA/KTM) +2.742

...

Mondiale piloti:

1) Albert Arenas (KTM/SPA) 50 punti

2) Tatsuki Suzuki (Honda/JPN) 44

3) John McPhee (Honda/GBR) 40

...

- Moto2:

1) Enea Bastianini (ITA/Kalex) in 39'23"922

2) Luca Marini (ITA/Kalex) +2.153

3) Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) +3.243

4) Sam Lowes (GBR/Kalex) +3.817

5) Aron Canet (SPA/Speed Up) +9.155

6) Jorge Martin (SPA/Kalex) +11.988

...

Mondiale piloti:

1) Tetsuta Nagashima (Kalex/JPN) 50 punti

2) Enea Bastianini (Kalex/ITA) 48

3) Luca Marini (Kalex/ITA) 45

4) Aron Canet (Speed Up/SPA) 30

5) Lorenzo Baldassarri (Kalex/ITA) 28

...

- MotoGP:

1) Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) in 41'22.666

2) Maverick Vinales (SPA/Yamaha) +4.495

3) Valentino Rossi (ITA/Yamaha) +5.546

4) Takaaki Nakagami (JPN/Honda) +6.113

5) Joan Mir (SPA/Suzuki) +7.693

6) Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) +12.554

...

Mondiale piloti:

1) Fabio Quartararo (Yamaha/FRA) 50 punti

2) Maverick Vinales (Yamaha/SPA) 40

3) Andrea Dovizioso (Ducati/ITA) 26

4) Takaaki Nakagami (Honda/JPN) 19

5) Pol Eespargaro (KTM/SPA) 19

6) Valentino Rossi (Yamaha/ITA) 16