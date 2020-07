DIRETTA Serie A: in campo Milan Parma 0-1 LIVE

Serie A, in campo Milan Parma 0-1, Bologna-Napoli 0-1 e Sampdoria-Cagliari 2-0 DIRETTA

I GOL

Milan-Parma 0-1: al 44' pt difesa rossonera distratta, Grassi si inserisce sulla destra, poi serve all'indietro Kurtic che insacca

Sampdoria-Cagliari 1-0: 41' pt, raddoppia Bonazzoli; servito in verticale, arriva fino al limite e poi esplode il mancino vincente

Sampdoria-Cagliari 1-0: 8' pt a segno Gabbiadini. Crossa Linetty da destra, sponda di Jankto per l'attaccante che insacca di testa.

Napoli in vantaggio a Bologna con un gol di Manolas al 7'



Le formazioni

Milan-Parma

Rossoneri in campo con G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic.

Ducali con Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Grassi, Hernani, Kurtic, Kulusevski, Cornelius, Gervinho



Bologna-Napoli

Felsinei schierano Skorupski, Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci, Medel, Dominguez, Skov Olsen, Soriano, Palacio, Barrow

Partenopei con Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Lozano

Sampdoria-Cagliari

Blucerchiati con Audero, Depaoli, Yoshida, Colley, Augello, Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto, Gabbiadini, Bonazzoli.

Sardi con Cragno, Walukiewicz, Pisacane, Carboni, Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis, Simeone, Ragatzu