Serie A: Juventus Torino 3-1, Buffon da record

In campo Juventus-Torino 3-1 LIVE

I GOL

Bellissima punizione di Cristiano Ronaldo al 61'

Juventus-Torino 2-1, al 50' pt, il Var assegna rigore per fallo di mano di De Ligt. Belotti di potenza batte Buffon

Juventus-Torino 2-0, 29'pt, ripartenza con fuga di CR7 che serve Cuadrado in area; colombiano scarta Lyanco e trova diagonale del 2-0

Juventus-Torino 1-0, al 3' del pt, Cuadrado serve in area Dybala che con un gioco di prestigio mette a sedere Izzo e batte Sirigu.

Buffon gioca il derby con il Torino, oggi pomeriggio all'Allianz Stadium, e diventa così il recordman assoluto per le presenze in serie A, 648, staccando anche Paolo Maldini, a 647. Il portiere della Juventus, 42 anni compiuti lo scorso gennaio, ha da poco firmato il prolungamento del contratto con il club bianconero fino al 2021