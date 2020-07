Premier League: vittorie per Arsenal, Leicester e United

Vittorie per Leicester e Manchester United con i Red Devils che sorpassano al quarto posto il Chelsea in campo stasera con il Watford. Colpi Arsenale che vince 2-0 in casa dei Wolves. Occhi su Tottenham-Everton con quattro squadre che si contendono due posti in Champions. Il City rende onore al Liverpool all'entrata in campo , poi lo bastona 4-0. I Reds pensano gia' alla prossima stagione mentre la squadra di Guardiola si priva di Sane', che va a rinforzare il Bayern per 50 mln. L'altro incontro di livello e' quello di lunedi' tra Tottenham ed Everton che possono ancora sperare nella Europa League.

Il quadro della 33/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Norwich City-Brighton ore 13:30

Leicester-Crystal Palace 3-0

Manchester United-Bournemouth 5-2

Wolverhampton-Arsenal 0-2

Chelsea-Watford ore 21

Burnley-Sheffield domenica ore 13

Newcastle-West Ham ore 15

Liverpool-Aston Villa ore 17.30

Southampton-Manchester City ore 20

Tottenham-Everton lunedì ore 21