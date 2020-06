LaLiga: tra Barça e Real volata scudetto al veleno

Dopo Psg e Bayern, fa festa anche il LIverpool che conquista la Premier dopo 30 anni. Con la Juve in fuga rimane in bilico solo la Liga, con la rovente polemica tra Barca e Real per presunti favori arbitrali. E' la Liga dei veleni perche' il Real riagguanta il Barca in testa vincendo col Maiorca col primo gol viziato da un fallo di Carbajal e i catalani hanno altri argomenti per lamentarsi. A parita' di punti, a tre turni dalla fine, il Real e' in vantaggio per gli scontri diretti. Il turno del fine settimana non sembra contare granche': il Barca gioca a Vigo, il Real in casa dell'Espanyol. Atletico e Siviglia hanno gare facili, solo in caso di frenata della squadra di Monchi il Getafe potrebbe tornare in corsa per il quarto posto, ma avra' comunque il compito piu' difficile ospitando la Real Sociedad.

Il quadro della 32/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE LIVE)

Siviglia-Valladolid stasera

Athletic-Maiorca sabato ore 14

Celta Vigo-Barcellona ore 17:00

Osasuna-Leganés ore 19:30

Atlético Madrid-Alavés ore 22

Levante-Betis domenica ore 14

Villarreal-València ore 17

Granada-Eibar ore 19:30

Espanyol-Real Madrid ore 22

Getafe-Real Sociedad lunedì ore 22