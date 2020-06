Fa Cup: United apre i quarti di finale

Mentre il Liverpool festeggia un titolo meritato e atteso 30 anni in un filotto che comprende Champions e Intercontinentale, i Reds sono fuori pero' dalla Fa Cup che nel fine settimana gioca i quarti. I due Manchester non dovrebbero avere problema contro Norwich e Newcastle, e Guardiola fissa questo obiettivo in attesa della possibile sanzione Uefa sul fair play finanziario che potrebbe determinare la fuga dei suoi campioni. Sono molto piu' incerte Sheffield-Arsenal e soprattutto il clou del turno, Leicester-Chelsea.

Nel week end in campo anche gli anticipi della 32/ma giornata (LIVE): Aston Villa-Wolves (sabato ore 13.30) e Watford-Southampton (domenica ore 17.30)

Quarti Fa Cup

Sabato

ore 18.30 Norwich-United

Domenica

ore 14 Sheffield-Arsenal,

ore 17 Leicester-Chelsea,

ore 19.30 Newcastle-City