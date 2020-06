Premier League: Liverpool scudetto vicino

Dopo lo scudetto del Bayern si avvicina quello del Liverpool, anche se il Manchester City cerca di rimandare ancora un po' la festa dei rivali. Nell'atmosfera asettica degli stadi a porte chiuse sono di nuovo in campo tutti i tornei maggiori salvo la Francia.

Sarebbe stato il colpo perfetto, lo scudetto il giorno della ripresa nel derby con l'Everton. E invece il Liverpool di Klopp e Salah dovra' molto probabilmente aspettare ancora la vittoria matematica perche' nel recupero, che ha riaperto la Premier, il City ha strapazzato l'Arsenal, anche con la complicita' di David Luiz. A meno che la squadra di Guardiola non faccia harakiri nel posticipo in casa col Burnley. Intanto si infiamma la volata per l'Europa. Il clou e' stasera, una specie di derby di Mourinho perche' il Tottenham, staccatissimo, deve battere il Manchester United per continuare a sperare nella Champions. A meno di sfracelli il terzo posto del Leicester, che gioca in casa del Watford, sembra blindato mentre e' piu' ballerino il quarto del Chelsea, che ha pero' un impegno facile in casa dell'Aston Villa. Sperano almeno nell'Europa League lo Sheffield (che dopo la beffa del gol non rilevato, per un errore della Goal line con l'Aston Villa, e' di scena a Newcastle) e il Wolves, atteso in casa dell'Aston Villa

Il quadro della 30/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Norwich-Southampton venerdì ore 19

Tottenham-Manchester Utd ore 21

Watford-Leicester sabato ore 13

Brighton-Arsenal ore 16

West Ham-Wolves ore 18:30

Bournemouth-Crystal Palace ore 20:45

Newcastle-Sheffield domenica ore 15:00

Aston Villa-Chelsea ore 17:30

Everton-Liverpool ore 20

Aston Villa Sheffield United 0-0

Manchester City-Arsenal 3-0