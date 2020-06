LaLiga: volata Barcellona-Real Madrid

Turno importante in Liga perche' le duellanti per lo scudetto hanno due trasferte serie. Il Barca (+2) gioca in casa di un Siviglia che viene dal deludente pari col Levante, che ingarbuglia la volata Champions, anche perche' il Real e' attesa da un'altra contendente per l'Europa che conta, la Real Sociedad. Piu' spianata appare la strada per l'Atletico di Simeone che, dopo avere strapazzato l'Osasuna, riceve il Valladolid. Per avvicinare l'Europa League il Getafe ha bisogno di tre punti con l'Eibar.

Il quadro della 30/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Mallorca-Leganés ore 19:30

Granada -Villarreal

Siviglia-Barcelolona ore 22

Espanyol-Levante sabato ore 14

Athletic-Betis ore 17

Getafe-Eibar ore 19:30

Atlético Madrid-Valladolid ore 22

Celta Vigo-Alavés domenica ore 14

València-Osasuna ore 19:30

Real Sociedad Real Madrid ore 22