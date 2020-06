Subito Messi e Haaland-gol, calcio ritrova suoi eroi

"Il mondo cambia, ma Messi continua a segnare". Cosi' la stampa argentina celebra il ritorno in campo - con gol, ovviamente - della 'Pulce'. Da Cristiano Ronaldo che sbaglia un rigore e si infuria al giovane gigante Haaland che continua a stupire passando per Lionel Messi che ricomincia a segnare come solo lui sa fare. E Drie Mertens che segna il gol 122 con la maglia del Napoli. Sara' perche' sono attaccanti, ma fa un certo effetto vedere che il calcio ritrova la sua normalita' passando per i suoi campioni piu' amati.

Il calcio in Europa torna lentamente, dopo lo stop da pandemia, e nonostante i ritmi bassi e le prodezze dei suoi campioni non siano ancora accompagnate dagli applausi dal vivo dei tifosi, costretti naturalmente a restare a casa con gli stadi chiusi, ritrova i suoi antichi riti .

La prima di CR7 ai tempi del Coronavirus non è stata entusiasmante visto che, nonostante la conquista della finale, il campione portoghese passerà alla storia della semifinale di Coppa Italia più per le sue arrabbiature che per le sue prodezze. A far saltare i nervi di Cristiano Ronaldo sopratutto il rigore sbagliato che ha costretto la Juventus a giocarsi la qualificazione fino alla fine del match terminato senza reti.

Una performance negativa quella del numero sette bianconero che comunque ha tenuto i tifosi davanti alla tv come provano gli ascolti: più di otto milioni di telespettatori hanno assistito al ritorno in campo del calcio italian, per la Rai il dato migliore di pubblico della stagione per una partita di calcio.

Quanto a Lionel Messi, l'asso argentino è tornato subito a illuminare la Liga al suo ritorno: il numero 10 blaugrana ha ispirato e firmato il rotondo 4-0 del suo Barcellona all'Estadi de Son Moix nell'isola di Maiorca. Vittoria del Barcellona che porta a 5 punti il vantaggio sul Real Madrid che deve però ancora giocare in questa 28/a giornata.

Continua a stupire in Bundesliga Erling Haaland già diventato la bestia nera del Bayern Monaco. Con il suo gol segnato al 94′ in piena zona recupero ha rovinato i sogni di gloria e rimandato la festa per il club bavarese che avrebbe potuto conseguire con largo anticipo la conquista del titolo in Germania. Invece, il Bayern dovrà attendere almeno altri 90 minuti prima di potersi vantare di essere campione di Bundesliga 2019/2020. Il gioiellino del Borussia Dortmund, infatti, con una rete decisiva per la vittoria in trasferta sul campo di Dusseldorf ha rimandato il tutto.