Mercato: Spagna insiste, Arthur-Juve si puo' fare

In Spagna, ormai, non è più un mistero. Anzi, non vi sono più dubbi sul fatto che ARTHUR Melo, centrocampista brasiliano classe 1996, di fatto, sia stato messo dal Barcellona sul mercato. La conferma è arrivata ieri sera, dall'isola di Maiorca, dove la squadra blaugrana ha vinto agevolmente per 4-0, rinunciando al contributo del giocatore. L'allenatore Quique Setien ha deciso di inserire Arthur solo dopo 71' di gioco, dunque a risultato ampiamente acquisito, confermando di voler puntare invece sul cileno Arturo VIDAL - miraggio dell'Inter e di Antonio Conte - che, peraltro, dopo soli 2', ha portato la squadra in vantaggio. I media spagnoli danno per scontato che Arthur lascerà il club blaugrana e non hanno dubbi che lo farà per trasferirsi nella Juventus. L'ex Gremio vorrebbe rimanere a Barcellona, dove arrivò nell'estate 2018 per sostituire Paulinho. Tuttavia, dirigenti e allenatore blaugrana potrebbero fargli cambiare idea.

Da Bologna, intanto, arriva notizia che il ds dei rossoblù, Riccardo Bigon, smentisce l'eventuale arrivo di IBRAHMOVIC, prossimo a chiudere la propria avventura nel Milan. Il club rossonero avrebbe messo gli occhi addosso a Mohammed KUDUS, ghanese di proprietà del Nordsjelland. JOVIC del Real resta, invece, la prima scelta per l'attacco. L'allenatore DE ZERBI potrebbe lasciare il Sassuolo e trasferirsi sulla panchina della Fiorentina, per sposare il progetto di Commisso, prendendo il posto di Iachini. Andrea CISTANA del Brescia è un obiettivo: il suo cartellino costerebbe 7 milioni.

L'Inter aspetta di capire meglio la situazione LAUTARO, sul quale c'è da tempo il Barcellona, e si prepara all'assalto per Achraf HAKIMI, marocchino di proprietà del Real Madrid, sul quale c'è pure il Bayern Monaco. Il club 'blanco' chiede 60 milioni per il suo cartellino. L'Inter tenta anche Pierre-Emerick AUBAMEYANG, che deve ancora rinnovare con l'Arsenal, a sua volta interessato al brasiliano Coutinho. Sirene londinesi, invece, per PAU LOPEZ: il portiere della Roma interesserebbe a Chelsea, Tottenham e West Ham. Secondo il club giallorosso il suo cartellino vale non meno di 40 milioni.

Il Manchester United punta su VAN DE BEEK dell'Ajax, mentre il Bayern insegue HAVERTZ, giovane talento del Bayer Leverkusen.