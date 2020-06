Juve, Ramsey: 'Spero che Ronaldo ci aiuti ad alzare tanti trofei'

"Dybala è un giocatore di grande talento e fa cose straordinarie, mentre Ronaldo è tra i migliori della storia: vuole sempre vincere, anche in allenamento, e speriamo ci aiuti ad alzare tanti trofei". Lo ha detto il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey in un'intervista rilasciata al portale americano The Athletic.

Il gallese racconta poi che è stato Szczesny a convincerlo ad andare alla Juventus: "Era il mio uomo per avere informazioni, perché era in Italia da tanti anni. Mi ha detto solo cose positive e poi scherzava volendo un bonus sul mio trasferimento".

Ramsey è stato decisivo nell'ultima partita giocata in Italia prima del lungo stop: "E' stato bello contribuire nelle azioni dei gol, poi purtroppo si è fermato tutto per il coronavirus e per molto tempo non c'è stata chiarezza sul proseguimento della stagione, perciò quella sera (l'8 marzo, ndr) dovevamo vincere a tutti i costi per tornare in testa alla classifica".