Brescia, Balotelli mette in mora il club

Nuova mossa di Mario Balotelli nell'ambito della 'guerra' con il Brescia. Il giocatore - come riporta "La Gazzetta dello sport" - ha infatti messo in mora il club per lo stipendio di marzo, a ora oggetto di trattativa. La società dovrà provvedere al pagamento entro 29 giorni e lo stesso dovrà fare per tutti gli altri giocatori se non subentrerà un accordo.