Bayern verso lo scudetto, torna in campo la Liga

Mentre la Bundesliga prosegue la sua corsa con il big match Bayern-Moenchengladbach, riparte la Liga con l'eterna volata Barça-Real. L'Italia si riavvia con le semifinali di Coppa Italia, mentre la Premier League torna in campo il 17 con due recuperi.

SPAGNA - Dopo tre mesi di stop riparte anche la Liga riproponendo il solito duello tra Barcellona e Real, distanziate di appena due punti. Inizio facile per entrambe: il Barça gioca a Maiorca e Messi cerca di tornare subito al gol, mentre il Real ospita l'Eibar nello stadio Di Stefano, visto che il Bernabeu è in ristrutturazione. La cuoriosità è che i tradizionali rivali dell'Atletico hanno offerto al Real di disporre del Wanda Metropolitano. "No, grazie" è stata la risposta, anche per non indispettire i tifosi. Nella surreale atmosfera a porte chiuse il Siviglia ha battuto il Betis nell'anticipo grazie a un gol e a un assist dell'ex milanista Ocampos. Stasera un altro derby a porte chiuse, quello tra il Valencia e il Levante. L'incontro più interessante è la trasferta dell'Atletico a Bilbao. Oggi: 19.30 Granada-Getafe, 22 Valencia-Levante. Domani: 22 Maiorca-Barcellona. Domenica 14: 14 Athletic-Atletico, 19.30 Real-Eibar, 22 Real Sociedad-Osasuna.

GERMANIA - A grandi passi verso la doppietta. Il Bayern in settimana ha agguantato la finale di Coppa con Perisic (che dovrebbe restare consentendo all'Inter di introitare 20 milioni) e il 45/o centro di Lewandowski. In finale troverà il Leverkusen. Intanto prova l'allungo scudetto: a -4 giornate e a +7 dal Dortmund il titolo n. 30 è vicino. L'ultimo ostacolo serio è l'incontro di domani con il Moenchengladbach, in lotta Champions, ostacolo tosto che è quarto a pari punti con il Leverkusen, che ha una trasferta non scontata con lo Schalke. Più semplice il cammino del Dortmund atteso in casa del Dusseldorf. Il Lipsia di Schick prova a blindare il terzo posto nella trasferta con l'Hoffenheim che ha appena sostituito l'allenatore. Oggi: 20.30 Hoffenheim-Lipsia. Domani: 15.30 Dusseldorf-Dortmund, 18.30 Bayern-Moenchengladbach. Domenica 14: 18 Schalke-Leverkusen.

ALTRI CAMPIONATI - Negli altri campionati europei, il Portogallo ha ripreso a giocare con turni infrasettimanali. Continua a zoppicare il Benfica per cui il Porto si è portato a +2 superando il Maritimo. In Austria domenica alle 19.30 il Salisburgo ha la possibilità di recuperare 3 dei 4 punti che lo separano dal Lask. In Grecia l'Olympiacos riceve l'Aris domenica alle 20.30.