Monza esulta, in Serie B 19 anni dopo

Confermate le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina in serie B, prime dei rispettivi gironi di Serie C. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc.

Il Monza ora può festeggiare: il Consiglio Federale ha sancito la promozione in Serie B del club brianzolo, che al momento dello stop per l'emergenza Coronavirus si trovava al primo posto nel girone A di Lega Pro e che torna così nella serie cadetta a 19 anni dall'ultima volta. ''Finalmente la B è in Brianza'', ha scritto il club sul sito, ripercorrendo poi la stagione 2019/20, un percorso fermato da ''un antagonista invisibile''. ''Oggi la notizia che tutti i cuori biancorossi aspettavano è arrivata e la gioia sopita in 19 anni può finalmente esplodere dentro ognuno di loro - si legge nel messaggio del Monza -. Niente caroselli per la città o feste in piazza, troppo alto il rischio di rimbattersi in quell'avversario invisibile''. ''I festeggiamenti non mancheranno, nei modi e nei tempi giusti, in attesa di poter tornare tutti insieme ad abbracciarsi al Brianteo - prosegue il club sul sito -''. Non si sa ancora quando e come, ma i Bagai del Monza si faranno trovare pronti in campo per il nuovo campionato, per dare la caccia al sogno più grande. Intanto il Monza in B, la B è in Brianza!'', conclude la società.