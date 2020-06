Juventus: countdown Cristiano Ronaldo, ci siamo

E' già tempo di countdown per il secondo round di Coppa Italia Juventus-Milan, sospeso dal 4 marzo, che deciderà la prima finalista del 17 giugno all'Olimpico di Roma. A ricordarlo è il giocatore più popolare, Cristiano Ronaldo, che quel trofeo non l'ha ancora vinto. Basta un messaggio di CR7 sui social, accanto a un'immagine di uomo bionico agli attrezzi in palestra, a scaldare l'ambiente, anche se la prima partitissima del dopo lockdown sarà come l'ultima di prima della sosta, senza pubblico allo stadio, ma con numeri da record davanti alla tv facilmente ipotizzabili.

"Competition is coming', scrive il fuoriclasse portoghese sui social, qualche ora prima dell'allenamento alla Continassa, dopo la giornata di riposo di ieri, una delle pochissime soste dell'estate calcistica, se tutto andrà liscio e le competizioni andranno tutte in porto. Nell'andata a San Siro, CR7 aveva segnato, al 90', il rigore che aveva permesso alla Juventus di pareggiare il conto del gol di Rebic, per affrontare con maggior tranquillità la partita di ritorno. Tre mesi di sosta possano hanno cambiato la condizione fisica dei giocatori, ma Sarri spera comunque di avere molti dei suoi in palla. Resta tuttora in dubbio Gonzalo Higuain, costretto a rallentare dal problema muscolare accusato giovedì scorso, Nulla di grave, ma è meglio non forzare, Così il 'Pipita' dovrebbe restare in panchina, contro i rossoneri, Il tecnico bianconero dovrebbe tornare al tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo.

Sulle condizioni fisiche di CR7 non ci piove, mentre la Joya è ancora lontano - lo ha ammesso lui stesso - dal top della forma. E' fiducioso, invece, il brasiliano: nel lungo stop ha potuto pianificare la preparazione con calma, per limitare al massimo il rischio di altri guai muscolari che l'hanno spesso costretto a restare ai margini, nei tre anni bianconeri.

Qualche dubbio in difesa su Chiellini: il capitano bianconero per qualche giorno ha seguito un programma differenziato, potrebbe saltare il ritorno di Coppa Italia. Ci sarà di sicuro invece Bonucci, di cui la Juventus ha ricordato oggi il decennale del primo gol segnato in maglia bianconera.

A centrocampo, Sarri potrebbe schierare il trio Bentancur-Khedira-Matuidi, rinunciando almeno all'inizio a Pjanic, Quel che è certo è che la Juventus non vuole fallire l'occasione di tornare in finale di Coppa Italia, dopo avere saltato l'edizione 2019.

L'eliminazione nei quarti per mano dell'Atalanta brucia ancora tantisismno in casa bianconera.