Juve lavoro e relax, Sarri rinsalda gruppo

Il tempo dei dubbi di formazione, del turn over o del modulo migliore sono ancora abbastanza lontani. Per Maurizio Sarri e la Juventus questo è il periodo giusto per lavorare sodo, in attesa che si dissolvano i dubbi sulla ripresa del campionato. Per l secondo giorno consecutivo alla Continassa c'erano tutti i bianconeri, per quel che è dato sapere: dopo il ritorno di Rabiot e Higuain, il tecnico può lavorare sull'intera rosa. Il clima è molto disteso, come si può intuire dai social: Cristiano Ronaldo, ad esempio, ne ha approfittato per ospitare sul campo di allenamento il figlio più grande, Cristiano jr, che si è cimentato in una sfida di scatti sul campo perfetto della Continassa. La compagna Georgina Rodriguez ha invece pubblicato, sul suo account personale, una foto della famiglia intera in pieno relax nella piscinetta interna nella loro villa sulla collina torinese, sotto la volta stellata del soffitto. Il brasiliano Douglas Costa ha mostrato il suo look da pelato, in omaggio a Carequinha, un storico clown e attore molto popolare in Brasile, morto nel 2006 all'età di 90 anni: un artista con una folta chioma che indossava una calotta che lo faceva apparire calvo. Dall'Argentina, intanto, continuano ad arrivare gli echi delle interviste rilasciate da Higuain nel periodo del suo soggiorno nel paese sudamericano. Il flirt con il River Plate, la società che l'ha lanciato nel grande calcio e che lo rivorrebbe a fine carriera, sembra sempre molto attuale. Ma nessuno nutre dubbi che il 'Pipita' concluderà con pieno impegno la sua esperienza alla Juventus, ripresa dopo l'approdo di Sarri sulla panchina bianconera. Le notizie di mercato, infine, avvicinano alla Juventus il bomber norvegese Haaland, 20 anni il prossimo 21 luglio, passato l'inverno scorso dal Salisburgo al Borussia Dortmund, club dal quale però potrà svincolarsi, tramite clausola, soltanto nell'estate del 2021.