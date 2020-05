L'Udinese: 'Una follia il campionato dal 13 giugno'

"Se venisse confermata la data del 13 giugno per la ripartenza del campionato sarebbe una vera e propria follia per i calciatori e le società": lo ha affermato il responsabile dell'Area Tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino intervenendo in diretta, a "Domenica Sport" di Rai Radio 1. "La nostra posizione è tornare a giocare in condizioni di sicurezza per la salute di giocatori e staff".

"Una ripresa dell'attività il 13 giugno, come votato dall'assemblea di Lega, creerebbe una gravissima problematica legata agli infortuni che si sta già riscontrando in Bundesliga", ha aggiunto Marino. "Il campionato tedesco è ripartito ieri dopo 7 settimane di allenamenti e si sono già infortunati seriamente diversi giocatori. La Serie A, addirittura, vorrebbe ripartire dopo 4 settimane non effettive di lavoro ma non sappiamo ancora se da domani ci si potrà allenare in gruppo o individualmente, in quanto le linee guida attuali non sono applicabili in pieno - ha spiegato - Un'eventuale ripresa del campionato il 13 giugno, comporterà, quindi, un rischio infortuni elevatissimo", ha ribadito Marino in conclusione.