Mercato: Intrigo Mbappè, Chelsea insiste per Mertens

Neymar e Mbappè sono sempre più vicini all'addio al Paris Saint Germain. Il brasiliano è in cima alla lista dei desideri del Barcellona, il francese in quella del Real Madrid. Al netto dell'emergenza coronavirus i due saranno al centro delle trattative di mercato nonostante il PSG stia facendo di tutto per blindarli. Neymar ha ancora due anni di contratto col Psg, ha preso tempo davanti alla proposta di allungarlo fino al 2025 e la sua intenzione sarebbe sempre quella di tornare in blaugrana. Al Camp Nou hanno però bisogno di un passo concreto del giocatore e soprattutto che accetti un ingaggio inferiore a quello che percepisce a Parigi mentre per convincere Leonardo si tenterà nuovamente la strada delle contropartite, mettendo sul piatto giocatori come Umtiti, Dembelé, Griezmann, Coutinho, Semedo o Rakitic e senza ulteriori esborsi. Secondo "As", i blancos vorrebbero approfittare del rapporto logoro fra Mbappè e la società, che avrebbe minacciato di metterlo fuori rosa qualora non si arrivasse alla firma del rinnovo. Il giocatore dal canto suo, in scadenza nel 2022, non ha mai fatto mistero di essere sensibile alle lusinghe madrilene. Inoltre i francesi hanno bisogno di fare cassa per rinforzarsi: Diego Dalot, 21enne terzino portoghese del Manchester United, è fra gli obiettivi ma servono almeno 40 milioni di euro. Nel mirino dei francesi c'è anche il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola rescissoria esercitabile tra l'1 e il 30 luglio di circa 30 milioni di euro pagabili in due anni.

Secondo Sky Sport l'Inter guarda al futuro e balza in testa nelle trattative per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona tra le grandi sorprese della Serie A. Il Napoli sembrava davanti a tutti e aveva formulato un'offerta importante già a gennaio. Ma Kumbulla ha risposto con un no definitivo, anche all'ultima proposta di De Laurentiis. Dunque c'è il via libera per l'Inter, almeno in Italia (l'albanese piace molto anche in Germania). Per lasciar partire Kumbulla (sotto contratto fino al 2022), il Verona chiede 30 milioni, senza contropartite tecniche, ma a 25 si può chiudere. Si allontana, almeno per il mopmento, la trattativa per portare in nerazzurro Olivier Giroud. Il Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per prolungare il suo accordo con i Blues fino al 2021. Adesso, dunque, non sarà più possibile prenderlo a parametro zero, con il club nerazzurro e la Lazio che seguono ancora il francese. Al tempo stesso però il Chelsea sta corteggiando Dries Mertens, cercato già a gennaio. Ci sono stati dei contatti diretti tra Frank Lampard e il giocatore, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto col Napoli. La trattativa con la società infatti è ancora in stand-by. Inter e Roma sono sulle tracce di Moise Kean, l' attaccante italiano di proprietà dell'Everton di Carlo Ancelotti.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si guarda attorno alla ricerca di un nuovo centravanti. Prende corpo l'ipotesi Jovic del Real Madrid, inseguito dal Napoli ma secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', anche i rossoneri sarebbero sulle tracce dell'ex Eintracht Francoforte. Il Real Madrid chiede 60 milioni di euro, una ipotesi alternativa potrebbe essere il prestito.