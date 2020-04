Attiva la piattaforma per il bonus ai collaboratori

Si è attivata come da programma, alle 14 di oggi, la piattaforma di prenotazione sul sito di Sport e Salute per le domande per l'indennità di 600 euro prevista per i collaboratori sportivi. Il sistema invia al richiedente una risposta immediata tramite sms, con un codice di prenotazione, la data e la fascia oraria nella quale accedere di nuovo alla piattaforma per caricare i documenti necessari, ma alcuni appuntamenti sono già per oggi.

Sul sito di Sport e Salute, dopo il via libera al decreto attuativo, erano disponibili già da ieri informazioni per consentire agli interessati di preparare i passaggi necessari ad accedere al fondo e in poche ore sono stati registrati oltre 300mila accessi. Il fondo attualmente ha una copertura per 50 milioni di euro e il bonus è prioritariamente riservato a chi ha redditi inferiori ai 10mila euro annui.