Il Veneto accoglie il Vespucci, il forum con le eccellenze del territorio

L'eccellenza italiana in Veneto, dall'imprenditoria alla cultura, sarà ospite del talk in programma venerdì 28 marzo, presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia di Venezia. La seconda tappa del Tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci sarà l'occasione per un confronto aperto, tra esperienze e progetti per il futuro. Sul palco si alterneranno i rappresentanti del Museo del Vetro e del Museo storico navale di Venezia, insieme alla Rettrice dell'Università Ca' Foscari e al presidente dell'agenzia Ice. Con loro anche l'amministratore delegato del Consorzio Tutela del Prosecco Doc, eccellenza non solo in Italia ma in tutto il mondo.

L'appuntamento è per le ore 15 nella Conference Hall del Villaggio IN Italia, presso la Tesa 41 della Darsena vecchia. L'evento sarà moderato dal giornalista ANSA Domenico Palesse e trasmesso in streaming su ANSA.it.



I relatori:

- Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca' Foscari

- Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice

- Ilaria D'Uva, curatrice Museo storico navale di Venezia

- Luca Giavi, amministratore delegato Consorzio Tutela Prosecco Doc

- Chiara Squarcina, direttrice Museo del Vetro





Riproduzione riservata © Copyright ANSA