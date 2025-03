Su ANSA.it Nastro Rosa Tour e Generazione Vespucci

Il 2 marzo ANSA.it ospiterà la diretta streaming della presentazione della 5° edizione del Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia in barca a vela. Si tratta della regata più lunga del Mediterraneo, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e la SSI Sport & Events. Appuntamento alle 10:30.

A seguire, sempre in streaming su ANSA.it, ci sarà la presentazione di “Generazione Vespucci”, l’evento dedicato ai ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 18 anni per vivere l’esperienza del tour Vespucci a bordo dello storico veliero della Marina Militare. Entrambi gli eventi si terranno al Villaggio IN Italia di Trieste, prima tappa del tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci.

