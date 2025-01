Vespucci torna in Italia, 14 tappe dal primo marzo

"E' stata un'impresa straordinaria. Ora portiamo il mondo in giro per l'Italia. Toccheremo 14 tappe in Italia più due all'estero, che sono Durazzo e Malta. Partendo da Trieste il primo marzo e toccando le principali città italiane".

Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Enrico Credendino, intervenendo dal Villaggio Italia di Gedda all'incontro di presentazione delle tappe del 'rientro a casa' dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che da luglio 2023 sta compiendo il suo secondo giro del mondo, in diretta streaming su Ansa.it.

"Arriveremo a Genova il 10 giugno - ha spiegato - giorno della festa della Marina, con una grande parata navale che accompagnerà Vespucci all'ingresso".

Con l'Amerigo Vespucci "abbiamo inaugurato un nuovo modo di portare il Sistema Italia nel mondo".

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo dal Villaggio Italia di Gedda all'incontro di presentazione delle tappe del 'rientro a casa' dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che da luglio 2023 sta compiendo il suo secondo giro del mond

"Arrivare con l'Amerigo Vespucci ti consente di dire a quella nazione 'Ti ho fatto un regalo, ho portato un pezzo del mio Paese' - ha aggiunto - Lo abbiamo usato per la diplomazia politica, culturale, gastronomica. Ci siamo portati dietro le più grandi industrie. Penso sia stato un esperimento straordinario. E' un primo passo, ci sono altre strade da sviluppare. Ho voluto concludere in Italia perché vorrei che l'Amerigo Vespucci raccontasse agli italiani come ci percepiscono nel mondo perché molto spesso ci consideriamo peggio di come ci considerano nel mondo. L'Amerigo Vespucci vuole riportare in Italia cosa pensa l'estero dell'Italia".

