L'Amerigo Vespucci indicata tra le chiese giubilari per il 2025

L'Amerigo Vespucci è stata indicata tra le chiese giubilari in cui sarà possibile prendere parte al Giubileo 2025, iniziato a Roma il 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro.

Per tutta la durata dell'Anno Santo celebrato nella Chiesa dell'Ordinariato Militare per l'Italia dall'8 gennaio sino al 28 dicembre 2025, la chiesa della nave scuola della Marina Militare, impegnata nel tour mondiale da luglio 2023 insieme con il Villaggio Italia, è stata indicata dall'arcivescovo ordinario militare per l'ltalia, monsignor Santo Marcianò, luogo giubilare per i sacri pellegrinaggi e per le pie visite tra le missioni di mare.

"Anche la chiesa che vive tra i militari vuole porre dei segni nell'Anno Giubilare quali espressione di quella speranza che la Chiesa e il mondo aspettano da Dio e che Dio affida anche al mondo militare - le parole di Marcianò -. Tra questi, sono certamente da annoverare i 'luoghi sacri' Giubilari, mediante i quali i nostri militari possono conseguire i benefici spirituali originati dall'indulgenza giubilare. Uno di questi luoghi sarà la nave Vespucci dove il cappellano avrà il compito di accompagnare i marinai in questo prezioso tempo del giubileo.

Durante la sua lunga navigazione la nave Vespucci ha sempre avuto la presenza di diversi cappellani che si sono alternati, accompagnando silenziosamente ma molto efficacemente la vita spirituale dell'equipaggio e lo faranno in modo particolare in questo anno del Giubileo della Speranza".



