Italia-Emirati Arabi, oggi il forum ANSA ad Abu Dhabi

Difesa, sicurezza e Made in Italy. Cultura, sport e informazione. L'ANSA riunisce ad Abu Dhabi autorità e opinion leader per il Forum organizzato dalla principale agenzia di stampa italiana in occasione del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che sta completando il giro del mondo cominciato nel luglio del 2023 dal porto di Genova.





In occasione della 31/ma tappa, il Villaggio Italia - l'expo itinerante sulle eccellenze italiane che segue il Vespucci - ospiterà il talk dal titolo "Vespucci incontra gli Emirati Arabi Uniti: da Abu Dhabi uno sguardo sull'Italia" al quale parteciperà anche la sottosegretaria di Stato alla Difesa, Isabella Rauti.



Al Forum, in programma domenica 29 dicembre alle ore 14:30 locali (le 11:30 in Italia), prenderanno parte anche lo scultore Jago, Paolo Petrocelli (sovrintendente Dubai Opera), Rashid Al Dhaheri (pilota Formula 4) e Marco Virgili (fondatore ed editore di Radio Italia Dubai). Un panel sarà dedicato ai venti anni del libro Photoansa 2024, con la presentazione della nuova edizione ripercorrendo le foto che hanno contraddistinto l'anno che sta per concludersi.

