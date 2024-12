Vespucci, oggi a Doha il Forum 'ANSA incontra il Qatar'

Difesa, sicurezza e made in Italy. Design, sport e informazione. L'ANSA riunisce a Doha autorità e opinion leader per il Forum organizzato dalla principale agenzia di stampa italiana in occasione del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che sta completando il giro del mondo cominciato nel luglio del 2023 dal porto di Genova.

In occasione della 30ma tappa, in programma dal 17 al 22 dicembre nella capitale del Qatar, il Villaggio Italia - l'expo itinerante sulle eccellenze italiane che segue il Vespucci - ospiterà oggi il talk dal titolo "L'ANSA incontra il Qatar: una storia di successo" al quale parteciperà anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali social di ANSA.it. Sul palco ci sarà anche l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri in un colloquio con l'ambasciatore italiano in Qatar, Paolo Toschi. Sarà l'occasione per uno scambio di idee sull'immagine dell'Italia a Doha e viceversa, uno sguardo attento sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Al Forum, in programma alle ore 17.45 locali (le 15.45 italiane), prenderanno parte anche tre rappresentanti del mondo del design: Alia Rachid (fondatrice e Ceo di FROMM), Marco Bruno (docente della Virginia Commonwealth University) e Shaikha Al-Sulaiti (responsabile del Doha design district). Un panel, invece, sarà interamente dedicato a sport e disabilità. In collegamento ci sarà Andrea Stella, l'ideatore e fondatore di 'Lo Spirito di Stella', il primo catamarano al mondo completamente accessibile per i disabili che segue la 'scia' dell'Amerigo Vespucci nel suo giro attorno al mondo. Sul palco, invece, interverranno il comandante civile Tullio Picciolini e Antonino Ventre, atleta del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa.

