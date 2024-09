Programma del 4 settembre, in gara le star Lady Gaga e Phoenix

Star power ancora protagonista al Lido con Lady Gaga e Joaquin Phoenix, coppia di villain folli e innamorati in JOKER: FOLIE À DEUX di Todd Phillips, sequel della 'storia di fondazione' dell'arcinemico di Batman, che debutta in concorso, nel programma del 4 settembre, all'81/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Arriva il quarto dei cinque film italiani in competizione DIVA FUTURA di Giulia Louise Steirgerwalt, ritratto di Riccardo Schicchi e delle stelle del suo 'impero' del porno tra anni '80 e '90.

In gara anche JOUER AVEC LE FEU delle sorelle Delphine e Muriel Coulin, sul conflitto che nasce tra un padre e un figlio, quando il ragazzo entra in un gruppo violento di militanti dell'estrema destra. Fuori concorso SONGS OF SLOW BURNING EARTH di Olha Zhurba, videodiario di due anni di guerra in Ucraina e TWST / Things We Said Today di Andrei Ujica, documentario che racconta il concerto dei Beatles allo Shea Stadium di New York del 1965 e il momento storico nel quale avviene. Tra i titoli di Orizzonti c'è HAPPY HOLIDAYS di Scandar Copti, che racconta da quattro diversi punti di vista intimi e contraddittori una crisi personale che coinvolge la decisione di una coppia e le rispettive famiglie israeliane e palestinesi.



Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani: JOUER AVEC LE FEU di Delphine e Muriel Coulin (Venezia 81) con Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon (Sala Grande alle 16.30). Pierre, cinquantenne, cresce i suoi due figli da solo. I tre sono molto uniti. Louis, il più giovane, sta per lasciare casa per andare all'università a Parigi. Fus, un po' più grande, sta diventando sempre più schivo. Affascinato dalla violenza, milita in gruppi estremisti di destra, l'esatto opposto dei valori del padre.

JOKER: FOLIE À DEUX di Todd Phillips (Venezia 81) con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz (Sala Grande alle 19.00). Arthur Fleck è internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

DIVA FUTURA di Giulia Louise Steirgerwalt (Venezia 81) con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordic (Sala Grande alle 22.00). Italia, anni Ottanta-Novanta. Con la sua agenzia Diva Futura, Riccardo Schicchi rivoluziona la cultura di massa trasformando l'utopia hippy dell'amore libero in un nuovo fenomeno: il porno. Sotto la sua guida, "ragazze della porta accanto" come Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger e molte altre diventano all'improvviso dive.

SONGS OF SLOW BURNING EARTH (documentario) di Olha Zhurba (Fuori concorso - Sala Grande alle 14.15). Girato nell'arco di due anni a varie distanze dal fronte, il diario audiovisivo della caduta dell'Ucraina nell'abisso della guerra totale descrive i sottili cambiamenti nella società del Paese. Dal panico e dall'orrore delle prime settimane all'intorpidita immobilità dell'accettazione della morte e della distruzione, fino alla tragica normalità. TWST / THINGS WE SAID (documentario) di Andrei Ujica (Fuori concorso - Sala Giardino alle 17). Si inizia con l'arrivo dei Beatles a New York per il concerto dell'agosto 1965 allo Shea Stadium e il quadro di riferimento si amplia costantemente, giustapponendo realtà contigue del 1965 come l'Esposizione mondiale di New York e i fatti di Watts filtrati attraverso la tv. HAPPY HOLIDAYS di Scandar Copti (Orizzonti) con Manar Shehab, Wafaa Aoun, Meirav Memoresky, Toufic Danial (Sala Darsena alle 13.45). Quattro personaggi interconnessi mettono in primo piano le complessità dei rapporti tra culture, generazioni e generi diversi. Fra questi c'è Rami, palestinese di Haifa, che deve fare i conti col fatto che la sua ragazza ebrea ha improvvisamente cambiato idea sul suo aborto programmato.





