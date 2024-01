Greco al Classico, matematica allo Scientifico: si va delineando l'esame di Maturità che terrà impegnati circa 500 mila studenti dell'ultimo anno delle superiori a partire dal 19 giugno. Oggi il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto in cui si stabiliscono le materie della seconda prova scritta: i ragazzi del liceo Classico, dovranno dunque affrontare il greco (lo scorso anno era capitato il latino), quelli dello Scientifico la matematica, come lo scorso anno; viene proposta la terza lingua di studio al Linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane. Agli Istituti tecnici, Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Topografia per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione "Produzioni e trasformazioni" degli Istituti agrari.

Con questo esame di Stato si torna pienamente alla maturità pre-covid, a cui già si era tornati lo scorso anno ma, allora, tenendo conto delle difficoltà che la pandemia aveva portato. L'esame avrà dunque la struttura definita dal decreto legislativo 62 del 2017: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno della durata di 6 ore; il giorno dopo una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio; poi il colloquio, che generalmente ha inizio una settimana dopo gli scritti, dopo la correzione di questi ultimi, nel quale il candidato dovrà fare collegamenti tra le varie materie, come ha chiarito il ministro in questi giorni. Nel corso del colloquio, il candidato espone le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite con l'Educazione civica. È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia).

Le Commissioni d'esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni alla scuola. La valutazione finale si definisce con il riparto dei 100 punti a disposizione della commissione: credito scolastico massimo 40 punti; primo scritto massimo 20 punti; secondo scritto massimo 20 punti; colloquio massimo 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi. "La maturità 2024 si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno", dice il ministro Valditara. "La pubblicazione delle materie della seconda prova è il primo passo verso l'Esame di Stato che ha un valore fondamentale, anche simbolico, nel percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo. È infatti un momento di svolta nel percorso personale e formativo: l'esperienza scolastica si conclude e si è chiamati a decidere sul proseguimento dei propri studi o sull'ingresso nel mondo del lavoro. Quest'anno i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori". La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, sottolinea come la scelta del greco al Classico "confermi l'importanza duratura dello studio del greco antico, ma mette anche in luce la sua rilevanza ancora del tutto attuale nell'offerta educativa della nostra scuola".

