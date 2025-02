Photoansa, la presentazione a Napoli. De Luca contro il Pd: 'Non mi vuole perchè sono un uomo libero'

Photoansa debutta anche a Napoli.

Dopo le presentazioni di Roma e Milano, al via l'evento alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo.

"E' un appuntamento che è ormai una grande tradizione della comunicazione in Italia ed è un'occasione importante di riflessione e di bilancio rispetto a un anno complesso, ma anche denso di novità sia per il nostro Paese che per il mondo intero. È un momento che ci aiuta a fare una riflessione su quello che sta accadendo, sulle tante incognite che abbiamo davanti e le tante sfide che si devono vincere". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presentazione del libro Photoansa.

"Molti Comuni, non solo del Sud, avranno nei prossimi anni delle difficoltà perché non riusciranno a stare dietro all'incremento dei costi rispetto al vincolo sulla spesa primaria. Credo che vada fatta una riflessione perché il nuovo Patto di stabilità ha una struttura più flessibile sul deficit, ma ha un vincolo molto severo sulla spesa primaria netta". Lo ha affermato il presidente nazionale Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sui tagli ai Comuni, in occasione della presentazione, nel capoluogo campano, del libro Photoansa nella sede di Gallerie d'Italia. "Nei prossimi anni avremo una limitazione forte sull'incremento della spesa corrente - ha spiegato Manfredi - e i Comuni che erogano gran parte dei servizi ai cittadini chiaramente risentiranno molto di questo limite perché, se consideriamo l'andamento inflattivo, significa che la spesa primaria avrà, alla fine, in termini reali una riduzione mentre la domanda di servizi da parte dei cittadini invece cresce sempre di più". Il presidente Anci ha altresì ricordato che i Comuni "sono gli enti che maggiormente hanno contribuito al risanamento della spesa pubblica".

"Vado avanti per la mia strada, lo sto dicendo da un anno". Il governatore campano Vincenzo De Luca torna sulla questione del terzo mandato ribadendo gli attacchi al Pd, tacciato di "ipocrisia e fariseismo".

"Nel nostro partito parlano tra di loro una ventina di capi corrente, paragonabili al Pcus di Breznev oppure alle idee di Kim Jong-un. Sono autoreferenziali quanto presuntuosi". Intervenendo a Napoli alla presentazione del libro Photoansa, De Luca punta l'indice su altre candidature dei dem.

"In Liguria hanno scelto Orlando che sta da venti anni in Parlamento, ha fatto tre volte il ministro, lì non c'erano problemi? Decaro è stato per dieci anni il sindaco di Bari, poi europarlamentare e viene candidato a presidente della Puglia? Altro che terzo mandato, è una grande manfrina, una aggressione a un uomo libero che non ha mai fatto parte di gruppi e sottogruppi. Io penso a lavorare, gli altri costruiscono le tribù e i percorsi per candidarsi in Parlamento la prossima volta". Poi De Luca cita Goethe: "Diceva che non c'è nulla di più terribile di una ignoranza attiva, il Pd è un luogo speciale da questo punto di vista. Tutti strologano sulla Campania ma nessuno viene qui 24 ore per rendersi conto della situazione e nessuno ha chiamato per informarsi della realtà campana, parlano a 'capocchia'. Il problema qui è chi sia in grado di fare le cose e completare l'immane lavoro avviato, non possiamo tornare a uno vale uno". E ancora: "Una forza di opposizione seria avrebbe dovuto fare battaglia contro il governo per aver impugnato solo la legge della Campania. I consiglieri regionali della maggioranza hanno spinto per farlo anche qui, visto che non era stato impugnato il testo approvato dal Piemonte un anno e mezzo fa, e Zaia è andato avanti senza che il governo o il Pd dicessero nulla. La Campania approva la legge, e l'ultimo giorno utile il Governo la impugna? Vergogna al governo e all'opposizione, si è calpestato il principio della legge uguale per tutti", conclude.

