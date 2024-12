Le mostre di Natale, da Cimabue e Perugino a McCurry

I bambini immortalati da Steve McCurry, accanto alla figura di San Francesco nei capolavori di Cimabue e Perugino, fino all'omaggio a Titina Maselli per il centenario della nascita: sono alcune delle mostre da non perdere anche nel periodo natalizio, con aperture straordinarie nei giorni delle festività.

FERMO - Dal 20 dicembre al 4 maggio Palazzo dei Priori ospita "Steve McCurry - Children", a cura di Biba Giacchetti, aperta anche nel giorno di Natale nel pomeriggio. Unica esposizione tematica interamente dedicata ai bambini, realizzata nell'arco di quasi cinquant'anni di carriera di Steve McCurry, la mostra si compone di 50 fotografie, in un viaggio attraverso Paesi come India, Birmania, Pakistan, Tibet, Afghanistan, Libano, Etiopia e Cuba.

TORINO - Fino al 16 marzo alla GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino la prima antologica di Maria Morganti, concepita per raccontare la ricerca condotta con costanza negli anni dall'artista, sempre orientata all'essenzialità del gesto pittorico, alla sua ripetizione ed espansione nel tempo. La mostra (aperta il 23, 24 e 26 dicembre) presenta al pubblico un'ampia selezione di opere realizzate da Morganti tra il 1988 e il 2024.

CITTA' DI CASTELLO - Alla Galleria delle Arti, fino al 7 febbraio, la prima mostra dedicata alle incisioni di Omar Galliani, dal titolo "Di Segno in Segno": esposto un corpus completo di opere grafiche del maestro del disegno italiano, realizzate dagli anni Settanta agli anni Duemila.

PORDENONE - Una suggestiva raccolta (di circa 70 stampe) della moderna comédie humaine, tra mendicanti, sacerdoti, suore, carabinieri, prostitute e mafiosi: è la mostra "Gli italiani di Bruno Barbey", in programma dal 22 dicembre al 4 maggio alla Galleria Harry Bertoia. A cura di Caroline Thiénot-Barbey e Marco Minuz, l'esposizione (aperta il 23, 24 e 26 dicembre) presenta per la prima volta in Italia il progetto fotografico che il celebre fotografo francese realizzò in Italia fra il 1962 e il 1966 mentre studiava in Svizzera.

ROMA - In occasione del centenario della nascita di Titina Maselli (1924- 2005) ai Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi, fino al 21 aprile (aperture anche 24 e 26 dicembre) la mostra antologica dedicata a una delle artiste italiane del Novecento più conosciute. Il percorso espositivo, che copre l'intero arco temporale della produzione pittorica di Maselli, si snoda seguendo i principali temi iconografici a lei cari (i ritratti e autoritratti, lo sport, i paesaggi urbani e le nature morte oggettuali, il teatro). Palazzo della Minerva ospita fino al 2 marzo la mostra "San Francesco, tra Cimabue e Perugino. Nel Giubileo con il Cantico delle Creature", nata dalla collaborazione tra il Senato della Repubblica e la Galleria Nazionale dell'Umbria. Curata da Costantino D'Orazio e Veruska Picchiarelli, l'esposizione presenta tra le opere (oltre ad alcuni capolavori di Cimabue e Perugino) anche la Chartula, raro frammento di pergamena, con un testo scritto dalle mani di San Francesco, proveniente dal Sacro Convento di Assisi.



