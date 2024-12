Sei libri natalizi per far divertire i più piccoli

I bambini possono ancora divertirsi con il naso tra le pagine di un libro. Anche in un mondo cambiato dalle affabulazioni di smartphone e videogiochi. Cosa combineranno Babbo Natale e i suoi aiutanti in questa stagione? Tra imprevisti, elfi, coniglietti e persino Pippi Calzelunghe, le storie natalizie da mettere (e trovare) sotto l'albero non mancano nemmeno questo dicembre.

Caroline Crowe e Jess Pauwels, LA NUOVA RENNA DI BABBO NATALE (AncoraWow, pp. 32, 15 euro, dai 3 anni). Che tempismo: Rudolph, la renna più amata da Babbo Natale e i bambini di tutto il mondo, si è slogato uno zoccolo. Senza di lui, il viaggio per portare i doni rischia di non poter nemmeno cominciare. La capo inventrice, Lizzie, dopo una serie di esperimenti falliti trova però l'idea vincente.

Nicholas Allan, IL PARTY DI NATALE (AncoraWow, pp. 32, 15 euro, dai 3 anni in su). Quanto può dar fastidio chi fa baccano quando uno desidera soltanto dormire? Lo sa bene un locandiere, che si ritrova ad ospitare Giuseppe e Maria proprio nella notte magica. Una luce fortissima, l'accorrere di pastori, re magi e persino un coro finiscono per tormentare il suo sonno. Chissà se riuscirà ad addormentarsi...

Astrid Lindgren, PIPPI SALVA IL NATALE (Salani, pp. 32, 14,90 euro, dai 4 anni). È proprio Pippi Calzelunghe l'eroina natalizia più inattesa che ci sia: in un racconto inedito, riscoperto di recente e pubblicato anche in Italia con illustrazioni ispirate a Ingrid Vang Nyman, uno dei personaggi più amati da grandi e piccini si ritroverà a salvare dalla tristezza tre bambini. Soli nella notte di Natale, infatti, i piccoli piangono in una cucina mentre i loro genitori sono lontani e il resto della loro città fa festa. Pippi, però, sa sempre come risollevare il morale di tutti: carica di regali e un albero addobbato, verrà in loro soccorso.

Philip Ardagh e Ben Mantle, I CONIGLIETTI DI BABBO NATALE (Salani, pp. 32, 14,90 euro, dai 4 anni). Che dramma, quando gli elfi di Babbo Natale si ammalano tutti nella notte della Vigilia! Sembra quasi un boicottaggio. A sostituirli, un'inattesa banda di coniglietti, in una spassosa e inusuale storia natalizia.

Martina Caterino e Monica Pezzoli, CHE LA MAGIA ABBIA INIZIO.

ATTENZIONE ELFO IN ARRIVO! (Ape Junior, pp. 48, 13,90 euro, dai 5 anni). Chi vorrebbe avere un elfo in casa? In questo libriccino in rima, si potrà scoprire qual è il ruolo di un elfo e cosa fare per ospitarne uno. Un piccolo spoiler: c'entra un 'contratto di apprendistato elfico' (per fortuna preimpostato - bisogna solo compilarlo).

Andrea Micalone, LA DURA VITA DI UNO GNOMO INSOPPORTABILE (AncoraWow, pp. 96, 13,50 euro, dai 6 anni). Uno gnomo così non si era proprio mai visto: burbero, indisciplinato, insofferente a regole e tradizioni della sua comunità. L'unica soluzione per lui sarà lasciarla, lanciandosi in un'avventura in giro per il mondo. Il risultato: incontri ed eventi divertenti, alla ricerca di libertà e novità. E, forse, qualcuno riuscirà finalmente a strappargli anche un sorriso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA