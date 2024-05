Eurovision, ovazione per lo show di Angelina Mango. Fischi per Israele DIRETTA

In corso la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2024, che vedrà in gara sul palco della Malmö Arena Angelina Mango insieme agli altri 24 finalisti. Tante sorprese per l'ultima serata della 68/a edizione, che segna il 50/o anniversario dalla storica vittoria degli Abba a Brighton. Ma anche tante polemiche.



Con un sentito "grazieeee" urlato a gran voce, Angelina Mango ha concluso la sua esibizione, con La noia. Applausi per lei alla Malmo Arena. Show spettacolare per la giovane vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo e la speranza di concludere la serata in bellezza.



"Let's do it again". Facciamolo di nuovo, ovvero vinciamo di nuovo l'Eurovision. Così Damiano David, frontman dei Maneskin che vinsero la competizione europea nel 2021 con Zitti e Buoni, fa il tifo per Angelina Mango, pubblicando in una storia di Instagram la locandina con il numero 15 per votare l'artista lucana, in gara con La noia. Anche Amadeus, Celentano e Fiorello, tra gli altri, hanno pubblicato post e stories per convincere a sostenere Angelina e l'Italia.



"Stasera se magnano i manghi. Vai Nina!". Per Angelina Mango arriva anche il tifo di Marco Mengoni, per due volte su quel palco, l'ultima l'anno scorso con Due Vite. Il cantante, nelle storie di Instagram, ha pubblicato una foto di manghi e il 15, il numero con il quale votare per la cantante italiana.



Fischi alla Malmo Arena alla fine dell'esibizione di Eden Golan, l'artista in gara per Israele con Hurricane all'Eurovision Song Contest. Dissenso da parte del pubblico era stato espresso anche durante la semifinale. Durante la settimana a Malmo, città che ospita la manifestazione canora, ci sono state diverse proteste pro-Palestina.







Video Svezia, filo-palestinesi manifestano prima della finale dell'Eurovision

"Unità per il mondo. Pace e libertà per l'Ucraina". È l'appello che hanno lanciato alla fine della loro esibizione alla finale dell'Eurovision Song Contest, in corso a Malmo, la rapper Alyona Alyona e la cantante Jerry Heil, in gara per l'Ucraina con il brano Teresa & Maria.



Come da tradizione, la serata finale dell'Eurovision Song Contest prende il via con la Flag parade. Tutti gli artisti in gara (25, dopo l'eliminazione dell'artista dei Paesi Bassi) sfilano sul palco con la bandiera del loro Paese, sulle note di grandi successi della Svezia, che ospita la manifestazione. Nemo, l'artista che rappresenta la Svizzera, ha sfoggiato anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria, che rappresenta le persone di genere non binario.

"Ho messo il peperoncino in valigia e ce l'ho al collo, anche se non si vede, ma ho capito che la fortuna non serve, ma serve amore e sono contenta di averne così tanto attorno". Angelina Mango, a pochi minuti dall'inizio della finale dell'Eurovision Song Contest, dove rappresenta l'Italia con La Noia, risponde così in collegamento con il Tg1. "L'emozione più forte spero di provarla stasera, ma per ora sono stati gli sguardi delle persone del pubblico: mi hanno insegnato che la musica è una lingua e parla a tutti", ha aggiunto la giovane cantante.



Le forze dell'ordine hanno allontanato i manifestanti filo-palestinesi che si stavano avvicinando alla Malmo Arena, dove è in corso la finale dell'Eurovision Song Contest con la partecipazione di Israele. Nell'area diverse camionette della polizia svedese, norvegese e agenti a cavallo. Tra i manifestanti anche Greta Thunberg, con la kefiah al collo. Diversi attivisti sono stati allontanati con la forza e sono stati fatti spostare in un'area a circa 200 metri di distanza dall'arena. Anche un elicottero sorveglia la zona.

Dopo Norvegia si ritira anche portavoce Finlandia

"Ho deciso di ritirarmi dall'annunciare i voti della Finlandia questa sera, non mi sembra giusto farlo". Dopo Alessandra Mele per la Norvegia, anche il portavoce per l'assegnazione dei voti della Finlandia, il cantante Kaarija, secondo classificato all'Eurovision Song Contest nel 2023, si ritira, annunciandolo con un post su Instagram. Non ha reso note le motivazioni del gesto, come invece fatto da Alessandra Mele che si è schierata a favore della Palestina, ma nei giorni scorsi l'artista aveva chiesto che fosse rimosso dai social un suo video insieme alla cantante israeliana Eden Golan.

Ambasciatore d'Italia in Svezia a Malmo per Angelina Mango

L'ambasciatore d'Italia a Stoccolma Michele Pala è a Malmo per la finale dell'Eurovision Song Contest. In giornata ha anche incontrato brevemente Angelina Mango per un saluto: "Le ho augurato il meglio per stasera", ha dichiarato l'ambasciatore all'ANSA prima di sedersi nella Malmo Arena per assistere alla finale.

