La rabbia di Beeri, 'Hamas stiamo arrivando' - Il reportage

Un'auto bruciata e carri armati accolgono chi arriva al kibbutz di Beeri, o di quel che ne resta, teatro di uno dei massacri più violenti del 7 ottobre. La piccola oasi agricola di 1.100 abitanti non esiste più: circa 130 sono stati uccisi, a decine sono scomparsi, gli altri sono sfollati più a nord, lontano dalla Striscia di Gaza e dal carnefice che da qui dista meno di 4 km. Al posto della vita di un tempo, della scuola, della mensa, dei giardini alberati, diventati un cumulo di macerie annerite dal fuoco e trafitte dai colpi di Rpg, ora a Beeri ci sono i soldati israeliani che si preparano all'offensiva di terra su Gaza. "Hamas, stai attento, stiamo arrivando", dice il riservista David Barouch a un gruppo di giornalisti stranieri, tra cui l'ANSA, sul ciglio di quello che prima era un vialetto e ora è una poltiglia di fango. "Se e quando entreremo nella Striscia dipende dalle decisioni del governo. Noi siamo pronti, abbiamo i piani per farlo", assicura. "Ma la prima domanda da fare è perché siamo costretti a farlo - si chiede il riservista -. Per quello che hanno fatto i terroristi: qui c'era una comunità di civili, uomini, donne, anziani, bambini. E non dovremmo nemmeno stare a parlare degli ostaggi", afferma come a respingere una macabra assurdità. Le sue parole vengono interrotte da una raffica di esplosioni, colpi di artiglieria dell'esercito israeliano che si prepara la strada verso la Striscia. L'assedio di Beeri è durato un giorno e mezzo. Quando i terroristi di Hamas hanno fatto irruzione di buon mattino, Rami Gold, ex paracadutista di 70 anni e veterano della guerra del Kippur, è stato tra i primi a intervenire a difesa della sua comunità. Per 12 ore ha aspettato i rinforzi, "sono state un'eternità", racconta, occhiali scuri e giubbotto antiproiettile. Hamas entrava casa per casa, "decideva chi moriva e chi viveva". "Hanno ucciso, mutilato, violentato e bruciato", chi si è salvato è uscito dai rifugi "39 ore dopo". A Beeri è stato trovato morto anche l'italo-israeliano Eviatar Moshe Kipnis: della moglie Liliach Lea Havron e di altri 7 membri della sua famiglia allargata, compresi alcuni bimbi piccoli, non si sa più nulla. "In 33 anni di servizio non ho mai visto una cosa del genere", continua poi Yossi Landau, responsabile per il sud di Israele di Zaka, l'organizzazione che aiuta il governo nel recupero dei corpi delle vittime e che ha denunciato le torture di Hamas. "Continuiamo a trovare parti di corpi, una mano, un braccio, a volte cenere. Abbiamo trovato un bambino bruciato, non aveva ferite da arma da fuoco, lo hanno arso vivo", quasi singhiozza dietro la lunga barba grigia. "E' stato un nuovo Olocausto, è stato un nuovo Olocausto", ripete a bassa voce, non più ai giornalisti, ma a sé stesso. In quelle ore di fuoco e terrore, i terroristi si sono impadroniti anche dell'asilo del kibbutz. Solo la torretta con lo scivolo è rimasta in piedi nel parchetto di fronte all'ingresso, dalla sabbia spuntano i giocattoli, camioncini di plastica colorata. Sulla porta di vetro in frantumi campeggia ancora la scritta "Welcome" che dava il benvenuto ai piccoli e che ora suona sinistra. "Solo perché era Shabbat non c'erano i bambini nell'asilo. Altrimenti avrebbero aperto la porta e sparato a chiunque, anche lì", spiega un volontario. Più avanti i detriti di una falegnameria, una sega da banco e l'odore ancora forte del legno appena tagliato. Un materasso bruciato davanti al patio di una casa che solo all'apparenza sembra essere stata risparmiata. Le ruspe dell'esercito fanno il resto e demoliscono il kibbutz, ridotto a uno scheletro senza più anima.

