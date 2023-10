In migliaia in una scuola, 'che ne sarà di noi?'

In marcia da Nord a Sud della Striscia di Gaza, di notte, con la paura delle bombe e l'incognita della destinazione, del futuro. Un convoglio silenzioso di trecento auto con migliaia di persone, di vite sospese e impaurite. Poche cose in valigia, qualche vestito, un po' di cibo. L'approdo in una scuola, cercando di scappare dalle bombe e capire cosa ne sarà di loro. Il sonno su scale, nei corridoi, nelle aule, nelle mense, a terra. C'è gente ovunque che mette un materasso o semplicemente una coperta per terra. A seguire l'esodo di questo convoglio un operatore di Medici senza frontiere Louis Baudoin.

"Ci chiedono informazioni ma non ne abbiamo. E ripetono: che ne sarà di noi?". "Venerdì notte, dopo l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare il nord, alcuni di noi dello staff di Medici Senza Frontiere si sono spostati dal nord al sud della Striscia di Gaza insieme ad altre diverse migliaia di palestinesi. Nel cuore della notte abbiamo predisposto un piano di evacuazione d'emergenza e siamo partiti con un convoglio di 300 auto, alle 8:00 del mattino", spiega Baudoin.

"All'inizio è come se le persone non avessero creduto all'avviso di evacuazione e non è partita molta gente ma nel corso della giornata le automobili hanno iniziato a muoversi - racconta - Poi sono arrivati quelli a piedi. Una moltitudine che si è accampata con materassi, un po' di cibo, qualche vestito, ma non molti bagagli perché tutti sono partiti davvero in emergenza. Ci siamo rifugiati in un grande complesso di edifici, che tra le altre cose è utilizzato anche come scuola. È qui che le persone cercano rifugio. Dormono sulle scale, nei corridoi, nelle aule, nelle mense. C'è gente ovunque che mette un materasso o semplicemente una coperta per terra".

L'operatore di Msf spiega che "le persone che sono qui sono arrivate da tutta la Striscia in cerca di sicurezza. Soprattutto dal nord, ma per lo più dalle aree che sono state evacuate, quindi da Gaza City, Beit Hanoun, ma anche Khan Yunis. Sono venute qui per cercare un rifugio ma hanno paura e si chiedono cosa sarà di loro. Spesso le persone vengono da noi di Medici senza frontiere a chiederci informazioni ma nemmeno noi ne abbiamo. Non sappiamo se i bombardamenti continueranno vicino o lontano da qui. Ieri abbiamo sentito cadere alcune bombe, ma sicuramente meno che a Gaza City". L'operatore torna a ripetere che "Medici Senza Frontiere chiede di interrompere immediatamente lo spargimento indiscriminato di sangue da entrambe le parti in conflitto, di garantire spazi e passaggi sicuri per la popolazione, e di rispettare le infrastrutture mediche e civili".

