La Russa alla mostra per gli 80 anni dell'ANSA: 'Un tuffo nella storia'

"Un tuffo nella storia d'Italia e del mondo". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce così la mostra fotografica allestita al Museo Maxxi di Roma per gli "80 anni dell'Ansa", dopo averla visitata insieme al direttore, Luigi Contu e all'amministratore delegato, Stefano De Alessandri.

Video Ansa 80, La Russa al Maxxi: 'Un tuffo nella storia d'Italia e del mondo'

Ma questa mostra, aggiunge La Russa, mentre osserva le foto dei vari Presidenti della Repubblica, da Saragat a Sergio Mattarella e dei politici che sono stati protagonisti dal dopoguerra ad oggi: da Amintore Fanfani e Giulio Andreotti fino a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, "è un tuffo anche nella storia personale di ognuno di noi".

"E avendo io una certa età - prosegue sorridendo - quasi tutte le foto in mostra mi fanno tornare in mente momenti topici della vita della nostra Italia e della realtà che ci circonda". Per quanto riguarda il ruolo svolto dall'agenzia di stampa in questi 80 anni di vita, il presidente del Senato afferma: "E' il riscontro che cerchiamo quando le notizie sono contraddittorie. In questo caso ci si chiede: 'Ma l'Ansa che dice?' in modo di poter configurare una realtà più vera possibile". Ad accogliere La Russa al Maxxi c'era anche la dirigente del museo Emanuela Bruni.

