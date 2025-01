Schlein alla mostra Ansa: 'Festeggia il compleanno del mondo'

"Tanti auguri ad Ansa per questi 80 anni. Non è da tutti festeggiare un compleanno che sembra il compleanno del mondo, perché questa mostra racconta 80 anni di storia, di storia non soltanto italiana, di storia europea, di storia mondiale. Ci ricorda quanto sia importante e che responsabilità abbia chi la storia la deve raccontare, la deve dettagliare e tramandare alle successive generazioni".

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, visitando la mostra fotografica allestita dall'Ansa a Roma, al Maxxi, per gli 80 anni dell'agenzia.

Accompagnata dal direttore dell'Ansa Luigi Contu, Schlein ha passato in rassegna le immagini scelte per la mostra. "Mi piace questo sguardo largo che tiene insieme la politica, i grandi eventi del mondo, le tragedie, le guerre, i terremoti, ma pure la cultura, la musica, lo sport - ha aggiunto Schlein - .Insomma, ho trovato molto interessante l'approccio con cui è stata costruita questa mostra. Sicuramente ci fotografa anche dei cambiamenti sociali importanti, quelli del nostro Paese".

In una ipotetica futura mostra per i 160 anni di Ansa, "spererei di vedere meno foto di conflitti, di guerre, di ingiustizie, perché purtroppo ce ne sono tante sia in Italia che in Europa. Il compito di chi fa politica nelle istituzioni è provare a costruire un futuro migliore, per dare più prospettiva di lavoro, soprattutto alle nuove generazioni. Una politica che rimette al centro la felicità e la serenità delle persone, la salute, la scuola, la casa. Anche questa mostra ricorda alcuni momenti che hanno fatto la storia, dove la politica ha saputo mettere al centro l'interesse collettivo e fare la differenza".

