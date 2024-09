Parigi: poker di medaglie d'oro per l'Italia. Nel bottino azzurro anche due argenti e due bronzi

L'Italia cala un poker d'oro a Parigi. Completano il bottino azzurro anche due medaglie d'argento e due di bronzo.

L'azzurra Assunta Legnante ha conquistato la medaglia d'oro nel lancio del peso F12 alle Paralimpiadi di Parigi. Per l'azzurra si tratta della seconda medaglia, dopo l'argento nel disco, in due gare disputate, sesta medaglia alle Paralimpiadi, per la terza volta campionessa paralimpica del peso dopo Londra 2012 e Rio 2016, con nel mezzo l'argento di Tokyo 2020.

Medaglia d'oro per Simone Barlaam. L'azzurro del nuoto ha vinto nei 100 farfalla S9 con il tempo di 57.99, davanti agli australiani Timothy Hodge, argento in 1:00.03 e Lewis Bishop, bronzo in 1:01.08. Quarto l'altro azzurro Federico Morlacchi.



Oro anche per Matteo Parenzan nel singolare maschile S6 di tennistavolo. Il 21enne azzurro, alla sua seconda Paralimpiade, ha conquistato la sua prima medaglia sconfiggendo in finale per 3 set a 0 il tailandese Rungroj Thainiyom.



Medaglia d'oro anche per Giada Rossi nel singolare femminile di tennistavolo WS1-2. L'azzurra ha battuto in finale 3-0 la cinese Jing Liu, vincitrice degli ultimi quattro titoli paralimpici nel singolare e degli ultimi cinque a squadre. Per Rossi è la terza medaglia paralimpica, che si va ad aggiungere al bronzo nel singolare a Rio 2016 e a quello nel torneo a squadre a Tokyo 2020



Dopo l'oro di ieri nei nei 100 stile libero, Antonio Fantin conquista un'altra medaglia: il 23enne di Udine ha vinto l'argento nei 400 stile libero S6, bissando il risultato di Tokyo.



Ancora una medaglia dal nuoto con Stefano Raimondi, 26enne veneto di Soave, che ha conquistato l'argento nei 100 dorso S10, dietro l'olandese Van de Voort. Per il nuotatore è la quarta medaglia dopo aver vinto già tre ori.



Medaglia di bronzo invece per Carlotta Ragazzini nel singolare di classe 3 (WS3) di tennistavolo, dopo avere perso la semifinale per 3-1 contro la coreana Yoon Jiyu.



L'azzurro Donato Telesca ha conquistato la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi nella categoria 72 Kg con 213 Kg.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA