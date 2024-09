Fuori in semifinale Bebe Vio Grandis ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La due volte campionessa paralimpica è stata superata dalla cinese Xiao nel fioretto categoria B con il punteggio di 15-9. Ora per Bebe Vio resta il tabellone ripescaggi per il bronzo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA