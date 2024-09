Paralimpiadi: Bebe Vio bronzo nel fioretto. "E' una giornata straordinaria"

Medaglia di bronzo per Bebe Vio Grandis ai Giochi Paralimpici Parigi 2024. L'azzurra nella finalina ha superato la sudcoreana Eun Hye Cho 15-2. Bebe sale sul podio delle Paralimpiadi per la terza volta di fila dopo gli ori conquistati a Rio 2016 e Tokyo 2020.

La due volte campionessa paralimpica è stata superata dalla cinese Xiao nel fioretto categoria B con il punteggio di 15-9 per la finale.

"Sono felicissima, è una giornata straordinaria. Non è l'oro che tutti si aspettavano ma io sono felice, non è tutto regalato, è bellissimo". Così ai microfoni della Rai, Bebe Vio Grandis subito dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi. "C'è molto lavoro di tantissime persone - aggiunge - domani c'è anche gara a squadre, oggi è una giornata straordinaria. Incrociate le dita per me perché io non posso" conclude scherzando.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA