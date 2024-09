Paralimpiadi: pioggia di medaglie per l'Italia, oro e record del mondo per Simone Barlaam, bronzo per Bortuzzo

Ancora pioggia di medaglie dal nuoto per l'Italia alle Paraimpiadi di Parigi. Medaglia d'oro e record del mondo per Simone Barlaam nei 50 stile S9. L'azzurro ha stabilito il nuovo primato mondiale nuotando in 23"90. Oro anche per Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4.

Manuel Bortuzzo conquista il bronzo dei 100 rana Sb4 alle Palalimpiadi di Parigi. L'azzurro aveva il quarto tempo in batteria ma ha spinto nella prima vasca e tenuto la terza posizione.

Poco prima Federico Bicelli aveva trionfato nei 400 stile S7. Alle sue spalle Trusov e Basilof. Sulla stessa distanza, ma fra le donne, Giulia Terzi ha vinto la medaglia di bronzo alle spalle delle americane Morgan Stickney, oro, e McKenzie Coan, argento.

In precedenza erano arrivate altre tre medaglie azzurre, due argenti e un bronzo, per gli atleti impegnati a Parigi. L'azzurra Veronica Yoko Plebani, 28enne bresciana di Gavardo, ha conquistato la medaglia d'argento nella prova di ParaTriathlon donne PTS 2 di Parigi 2024. Oro alla statunitense Hailey Danz, bronzo all'altra americana Allysa Seely. Per l'azzurra è la seconda medaglia olimpica, a Tokyo 2020 era stata bronzo.

In serata è arrivata anche la medaglia di bronzo per Carlotta Gilli nei 50 metri S13. Per l'azzurra è la quarta medaglia, dopo un oro, un argento ed un bronzo già vinti in questa edizione "Sono contenta. Era un gioco questa gara. L'obiettivo era arrivare in finale. Arrivata la medaglia perciò meglio. Ho confermato il bronzo di Tokyo. Grande Italia: siamo raccogliendo i frutti del grande lavoro fatto", ha detto la Gilli subito dopo la gara.

Maxcel Amo Manu ha conquistato invece la medaglia d'argento nei 100 metri T64. Argento anche a Francesca Tarantello nella gara di ParaTriathlon donne PTVI (atleti ipovedenti, la sua guida è Silvia Visaggio), vinta dalla spagnola Susana Rodriguez.

La coppia dell'Italia formata da Daila Dameno e Paolo Tonon ha conquistato la medaglia di bronzo della gara di ParaArchery Mixed Team W1 di Parigi 2024. Lo ha fatto battendo i sudcoreani Kim Okgeum e Park Hong Jo per 134-132 nella finale per il terzo e quarto posto.



Barlaam: 'oggi ho fatto divertire tutti'

"Oggi finalmente con una mia gara ho fatto divertire tutti: in queste Paralimpiadi, il pubblico tifa a prescindere dalla nazionalita', ed e' molto bello". Simone Barlaam ha unito all'oro dei 50 stile alle Paralimpiadi di Parigi 2024 il nuovo record del mondo, e a fine gara è andato ad abbracciare gli altri azzurri medagliati della giornata. "Per noi azzurri del nuoto è stato un inizio di giornata col botto - ha detto a Raisport a bordo vasca - Per me, oro e record e' tanta roba". (

Terzi: 'medaglia 6 mesi dopo il parto, ho pianto'

Sei mesi dopo aver partorito, Giulia Terzi è medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, nei 400 stile S7. "Ero venuta qui proprio per questo, per dimostrare di potercela fare dopo esser diventata mamma - ha raccontato ai microfoni Rai la nuotatrice azzurra - Prima di partire avevo sussurato a Edo, 'ti lascio dalla nonna e ti riporto la medaglia..'.

Poi invece è venuto qui col mio compagno, è in tribuna che dorme con questo caos del tifo e non so come fa. Prima della gara il mio compagno mi ha mandato un messaggio, 'comunque vada sei una mamma fantastica' e ho pianto. E' tutto il giorno che piango... Ma questa volta mi merito davvero una pacca sulla spalla".

Terzi ha poi parlato della gara. "Stickney era innavicinabile, ho lottato per il secondo posto ma ai 270 metri ho visto che McKenzie mi superava e non ne avevo piu': ma posso dire di avere fatto una gara straordinaria".

