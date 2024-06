G7 Focus sulle migrazioni, von der Leyen lavorare sulle cause. Papa Francesco arrivato al G7

09:33

La seconda giornata del G7 a Borgo Egnazia guidato dall'Italia si prospetta come una giornata "storica" per la presenza, la prima volta al summit dei Sette Grandi, del Pontefice: la premier Giorgia Meloni accoglierà papa Francesco nel resort di Savelletri nel primo pomeriggio, Bergoglio prenderà parte alla sessione del vertice dedicata all'intelligenza artificiale. Sul tavolo oggi il tema della migrazione ma anche l'outreach ai partner fuori dal formato. La chiusura dei lavori è attesa per la prima serata, con la diffusione del relativo documento finale, mentre a margine del summit Giorgia Meloni terrà alcuni degli incontri bilaterali previsti, tra cui l'incontro con Biden. Il presidente degli Stati Uniti lascerà questa sera l'Italia. L'organizzazione prevede in serata l'esibizione di Andrea Bocelli a Borgo Egnazia e uno spettacolo di danza, seguito dalla cena informale per i leader del G7, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e i Paesi outreach.