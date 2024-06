Prende il via G7 in Italia Meloni accoglie i Grandi della Terra

09:45

Il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncerà nuovi aiuti all'Ucraina in occasione del vertice dei leader del G7. Ne dà notizia l'agenzia Interfax. "Al vertice, il Primo Ministro annuncerà fino a 242 milioni di sterline di assistenza bilaterale all'Ucraina per soddisfare le urgenti esigenze umanitarie, energetiche e di stabilizzazione", si legge in una dichiarazione sul sito web del governo britannico. Va notato che durante il vertice la priorità per il primo ministro britannico sarà quella di lavorare con i partner per "concordare un modo per utilizzare i beni russi congelati per sostenere l'Ucraina". Come ha chiarito il governo britannico, il valore degli asset situati nelle giurisdizioni del G7 è di 285 miliardi di dollari.