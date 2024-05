Von der Leyen: 'Dialogo con Meloni? Serve ampia coalizione pro-Europa'

Il dialogo con Ecr e Giorgia Meloni? "È più che mai importante che un'ampia coalizione di forze pro-europee cooperi nel momento in cui sono in gioco i nostri interessi comuni. Lavorerò quindi con tutti coloro che sono chiaramente impegnati a favore dello Stato di diritto, dell'Unione europea e dell'Ucraina". Lo ha detto, in un'intervista all'ANSA, la presidente della Commissione Ue e Spitzenkandidat del Ppe, Ursula von der Leyen, oggi a Roma per la campagna per le Europee. "La situazione per l'Europa è grave e le sfide che ci attendono sono enormi", ha aggiunto von der Leyen.

"Insieme a queste forze politiche - ha sottolineato - negli Stati membri e nel Parlamento europeo, vorrei lottare per un'Europa sicura, pacifica, economicamente forte e socialmente equilibrata.

"La situazione per l'Europa è grave e le sfide che ci attendono sono enormi. Questo vale non solo per le guerre in corso nel nostro vicinato, ma anche per la lotta al cambiamento climatico e all'immigrazione clandestina, per i giochi di potere geopolitici contro l'Europa o per i pericoli posti alle nostre democrazie dalla disinformazione diffusa digitalmente dall'interno e dall'esterno.

dall'interno e dall'esterno", ha spiegato la titolare dell'esecutivo, che oggi sarà con il leader di FI e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Roma.



"Non c'è dubbio: l'Europa - ha proseguito - si trova in una fase cruciale. Il mondo è più incerto e pericoloso di cinque anni fa. La concorrenza globale è feroce e non sempre equa. Il 6-9 giugno gli europei andranno alle urne. E dovranno fare scelte importanti. Abbiamo una democrazia forte, capace di offrire soluzioni concrete e realistiche alle preoccupazioni dei cittadini. Soluzioni che proteggano il nostro stile di vita e che rendano l'Europa più forte. Perché non possiamo permetterci il lusso di essere deboli in questo mondo. Voglio costruire una maggioranza per questa Europa più forte. Continuerò a lavorare per un'Europa prospera, che non lasci indietro nessuno. Un'Europa sicura, che possa difendersi dagli attacchi dei nostri nemici, sia dall'esterno che dall'interno delle nostre società. E un'Europa che preservi i nostri valori di democrazia e libertà. Il mio messaggio agli elettori di tutta l'Unione è: andate a votare in queste elezioni", ha sottolineato.



'Il bilancio Ue deve tener conto della difesa'

"La guerra di aggressione della Russia ha cambiato per sempre la sicurezza del nostro continente. E ha anche dato all'Europa un impulso comune in materia di difesa, come mai prima d'ora. Il bilancio dell'Ue è già al lavoro per potenziare il settore della difesa. Ora dobbiamo guardare al futuro. Perché le nostre esigenze di difesa e sicurezza non potranno che aumentare. Per questo ritengo che il prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue debba tenere conto di questo aspetto". Lo ha detto, in un'intervista all'ANSA la presidente della Commissione Ue e Spitzenkdandidat del Ppe Ursula von der Leyen, a Roma per la campagna per le Europee.

Propongo inoltre di avere un Commissario per la Difesa a tempo pieno, per sostenere e investire in un'industria europea all'avanguardia all'interno del nostro mercato unico. Proporrò una serie di progetti di difesa di interesse comune europeo, realizzati in Europa. E continuerò a sollecitare i nostri finanziatori pubblici e privati a sostenere la nostra industria della difesa e in particolare le piccole e medie imprese. Gli Stati membri rimarranno sempre responsabili delle loro truppe", ha sottolineato la presidente della Commissione uscente.

