Arriva la manovra, ma è scontro su pensioni e sanità / LO SPECIALE

A più di una settimana dal varo, la legge di bilancio arriva in Parlamento. Contiene le annunciate misure per ridurre le tasse ai lavoratori e aiutare le famiglie. Aumentano i promessi "sacrifici" a carico di banche e assicurazioni, ci sono i tagli ai ministeri e il tetto agli stipendi dei manager degli enti. Ma è sulla sanità che si consuma lo scontro: le risorse deludono i sindacati dei medici che proclamano lo sciopero.

E anche l'aumento delle pensioni minime fa discutere: per gli anziani con l'assegno più basso - calcolano i sindacati - sono appena 10 centesimi al giorno. Il testo della legge di bilancio, chiuso la notte del 22 ottobre al Ministero dell'Economia, è stato firmato nella mattinata del 23 ottobre dal Capo dello Stato, prima dell'invio alle Camere. La manovra vale 30 miliardi per il 2025, conferma la premier Giorgia Meloni, che torna all'attacco del Superbonus (senza - dice - "avremmo potuto" ampiamente "aumentare le minime" con "20mila euro per ogni pensionato") e rivendica: si concentra sulle priorità, "lavoro, salari, famiglia e sanità e lo fa senza aumentare le tasse e mantenendo i conti in ordine".





E poi dal prossimo anno, con maggiori risorse - dice facendo implicito riferimento al concordato - la sfida è quella di ridurre gli scaglioni del ceto medio. Nei 144 articoli del disegno di legge si spazia dal nuovo meccanismo per rafforzare le busta paga dei dipendenti (arriva un bonus fino a 20mila euro e meccanismo fiscale a decalage fino a 40mila euro) alla stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75mila euro con quoziente familiare, dal tetto ai compensi per gli enti alle risorse per i contratti pubblici, dall'estrazione aggiuntiva per il Superenalotto al restyling dei bonus edilizi, fino alle pensioni, con la proroga di Quota 103, Ape sociale e Opzione donna. Sul fronte previdenziale c'è anche l'aumento delle pensioni minime, che dal 2025 salgono del 2,2% a 617,9 euro: tre euro in più dai 614,77 attuali. Ma senza un'intervento sarebbero calate, scese a 604 euro. La Uil pensionati fa i calcoli: i pensionati si dovranno "accontentare di 10 centesimi al giorno per il 2025 e probabilmente circa 4 centesimi per il 2026". "Un'elemosina senza pudore", la definisce il leader M5s Giuseppe Conte. Ma la stangata arriva anche per la sanità, denunciano le opposizioni.





La manovra stanzia 1,3 miliardi per il 2025 e risorse per i contratti. Promettendo assunzioni dal 2026. Per i sindacati dei medici e degli infermieri non basta: si "conferma la riduzione del finanziamento rispetto a quanto annunciato", denunciano Anaao, Cimo e Nursing Up, che il 20 novembre incroceranno le braccia e scenderanno in piazza. E' confermata "una batosta clamorosa per il servizio sanitario nazionale", accusa la segretaria Dem Elly Schlein. Per Avs è una manovra perversa, che si accanisce contro chi ha di meno. Dalla maggioranza la senatrice di Fi Licia Ronzulli difende l'intervento per le banche: nessun intervento punitivo, sono "soldi liquidi, che verranno usati per la sanità". Durissima la Cgil: "E' un vero festival dei tagli al welfare, porterà il Paese a sbattere". Il contributo per le banche si concretizza nel rinvio delle deduzioni sulle Dta con cui il governo conta di incassare 4 miliardi nel 2025 e 2026: un "sacrificio" per le banche, che però non si tradurrà in "un aumento dei costi", assicura il presidente dell'Abi Antonio Patuelli.





Le assicurazioni dovranno pagare annualmente l'imposta di bollo sulle polizze vita. I sacrifici a carico dei ministeri si traducono in 7,7 miliardi di tagli in 3 anni, con lo sforzo maggiore a carico, come sempre, del Mef. Una stretta arriva anche per la Rai, che dal 2026 dovrà ridurre la spesa per personale e consulenza. Non compare invece nel testo l'annunciata conferma del taglio del canone da 90 a 70 euro. Per la Pa arriva quindi la stretta sul turn over (nel limite del 75% nel 2025) mentre la scuola dovrà fare i conti con i tagli per docenti e personale Ata. Con il testo depositato in Parlamento si apre l'iter di conversione. Che quest'anno, per l'alternanza, parte dalla Camera. I parlamentari avranno un 'tesoretto' da 120 milioni per le modifiche. "Chiederemo alla maggioranza di limitare gli emendamenti", fa sapere il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che spera di arrivare all'ok definitivo "prima di Natale". L'anno scorso non ci si riuscì: nonostante il diktat imposto alla maggioranza di non presentare emendamenti, il disco verde arrivò il 29 dicembre.











