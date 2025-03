Il 16 marzo 1978 il sequestro di Aldo Moro, una data nella storia

Il 16 marzo 1978, il sequestro di Aldo Moro, il presidente della Dc. Poco dopo le 9, un commando delle Brigate Rosse entra in azione in via Fani, a Roma: blocca le auto del presidente Dc Aldo Moro, uccide i 5 uomini di scorta (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino) e portano via Moro su una Fiat 132 blu. Poco dopo rivendicano l'azione con una telefonata all' Ansa. Il sequestro terminerà 55 giorni dopo, il 9 maggio, con l'uccisione dello statista.

Video 'Sentii due raffiche di mitra e due macchine a tutta velocita''

Riproduzione riservata © Copyright ANSA