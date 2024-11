Atp Finals: ottimo esordio per Bolelli-Vavassori, vittoria per 6-2, 6-3 contro Bopanna-Ebden

Ottimo esordio alle Atp Finals di doppio per la coppia Bolelli-Vavassori, che ha battuto con un perentorio 6-2, 6-3, in poco meno di un'ora, la coppia formata dall'indiano Bopanna e dall'australiano Ebden.

Italiani in vantaggio 6-2 dopo il primo set, avviato in maniera fulminante con due turni di servizio tenuti a zero, intervallati da un break sulla battuta di Bopanna. La coppia avversaria ha quindi ottenuto il primo punto sul servizio dell'australiano, recuperando dallo 0-30, quindi è stato il turno di Simone Bolelli che ha tenuto il servizio senza concedere nemmeno un punto alla coppia indo-australiana.

Azzurri vicini al secondo break sulla battuta di Bopanna che però è riuscito a tenere il servizio recuperando da 0-30 e 30-40, vincendo il game al deciding point e accorciando lo svantaggio a 4-2. Un altro game tenuto a zero, sul servizio questa volta di Vavassori, ha portato subito dopo i due italiani sul 5-2. Il break decisivo per il 6-2 è arrivata sul servizio di Ebden, grazie a una serie di risposte fulminanti degli azzurri.

NITTO ATP FINALS TORINO 2024

Il secondo set è cominciato sulla falsariga del primo, con gli azzurri avanti 1-0 sul loro servizio e Bopanna che è riuscito a mantenere il proprio per l'1-1 e Vavassori ancora a segno nel proprio turno di battuta, anche se con qualche difficoltà in più rispetto all'inizio, concedendo due punti in risposta agli avversari (tanti quanti erano stati nell'intero primo set).

Il break per gli azzurri è arrivato sul secondo turno di battuta di Bopanna, per il momentaneo 3-1, che è diventato subito 4-1 con il servizio tenuto a zero da Bolelli. Nuovo turno di battuta tenuto con difficoltà, al decinding point, per Bopanna, ma il punteggio è passato sul 4-2, e poi subito sul 5-2 con il servizio tenuto agevolmente da Vavassori. Ebden alla battuta non ha lasciato nessun punto agli azzurri ed ha conquistato il 5-3. Il punto del decisivo 6-3 è arrivato sul turno di servizio di Bolelli, tenuto a zero e chiuso con un ace.

NITTO ATP FINALS TORINO 2024

